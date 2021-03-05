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Байден открыл свой личный «сезон охоты» на Кремль

05.03.2021 14:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден открыл свой личный «сезон охоты» на Кремль

  • Александр Панов, «Новая газета»
  • 5.03.2021, 14:05
Байден открыл свой личный «сезон охоты» на Кремль
Джо Байден

Кредитов для России больше не будет.

46-й президент США Джо Байден открыл свой личный «санкционный сезон» в отношении России. В Вашингтоне говорят, что сделан только первый ход. И дополняют: мы не ждем ни новой перезагрузки, ни эскалации напряженности.

Параллельно о санкциях объявил Евросоюз.

Трехсторонние санкции

Санкции введены тремя ведомствами — министерством торговли, министерством финансов и Государственным департаментом на основании нескольких законов. В администрации заявляют: «это только начало». В ближайшие недели объявят о санкциях за кибератаку на компанию SolarWinds, в результате которой были взломаны серверы крупнейших федеральных министерств и частных компаний. Также анализируются на предмет ответных мер (как публичных, так и скрытых) «вмешательство Кремля в американские выборы» и сообщения о денежных премиях афганским талибам («Талибан» объявлен в РФ «террористической организацией») за ликвидацию американских военных.

Но начали с Навального, которого, как убеждены в Белом доме и Конгрессе, сначала пытались отравить запрещенным нервно-паралитическим веществом, а потом посадили в тюрьму за разоблачение коррупции. Как отмечается в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, «мы разделяем озабоченность ЕС по поводу углубляющегося авторитаризма в России…

Правительство США использовало свои полномочия, чтобы дать четкий сигнал о том, что применение Россией химического оружия и нарушение прав человека имеют серьезные последствия…

Соединенные Штаты последовательно характеризовали правовое наступление на г-на Навального как политически мотивированное, и эту оценку разделяют наши партнеры по G7 и Европейский суд по правам человека. Мы повторяем наш призыв к правительству России немедленно и безоговорочно освободить г-на Навального».

Американское министерство финансов ввело санкции против семи человек: первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко (он отвечает за внутреннюю политику, в том числе за деятельность политических организаций, — здесь и дальше формулировки из пресс-релиза Госдепа), главы ФСБ Александра Бортникова, начальника ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко (ответственность за вооружение, включая надзор за запасами оружия и военной техники министерства, за ее уничтожение в рамках выполнения международных договоров) и Павла Попова (ответственный за исследовательскую деятельность и модернизацию вооружения и военной техники), а также — против начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина (был назначен в рабочую группу, чья роль заключалась в противодействии влиянию Навального в российском обществе, в том числе посредством операций, направленных на его дискредитацию). Фигурантам списка запрещен въезд в США, их активы на территории страны должны быть заблокированы.

Министерство торговли внесло в федеральный санкционный реестр 27-й Научный центр Министерства обороны, российские компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб», немецкие фирмы ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie и швейцарскую ChimConnect AG. Cанкции предполагают введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта, реэкспорта и передачи технологий этим компаниям.

Госдепартамент США внес в свой санкционный список еще шесть организаций: Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), который считается местом создания боевого отравляющего вещества класса «Новичок», 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ (также известный как 48-й ЦНИИ, Сергиев Посад); 48-й ЦНИИ им. Кирова; 48-й ЦНИИ, Екатеринбург; 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) в Шиханах Саратовской области и 27-й Научный центр (27-й НЦ) Минобороны России. В 33-м ЦНИИИ, предположительно, и был разработан «Новичок», отмечают в Вашингтоне. Любое лицо, сознательно совершающее значительную сделку с организацией из этого списка, подлежит неминуемым санкциям.

Санкции по законодательству «о нераспространении оружия массового поражения» теперь распространяются на Анатолия Чепигу (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова), которых подозревают в причастности к попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года, а также на ФСБ и ГРУ. Два россиянина, утверждавшие в телеинтервью, что прибыли в английский Солсбери «полюбоваться на местный шпиль», ранее уже числились в санкционных списках США, но по другим основаниям: по закону о противодействии противникам Америки (CAATSA).

Как отмечается в официальном сообщении Госдепа: «Федеральная служба безопасности причастна к отравлению Алексея Навального в августе 2020 года химическим оружием, в частности нервно-паралитическим веществом, известным как «Новичок». ФСБ получила санкцию на участие в отравлении Навального и на хранение химического оружия «Новичок».

Кроме того, в соответствии с «Законом об иностранной помощи» 1961 г. Вашингтон прекращает любую помощь России, за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров).

США останавливают продажу оружия в Россию по «Закону о контроле за экспортом оружия» и прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов из США. В соответствии с этим же законом прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

Вашингтон отказывает России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций, в том числе со стороны Экспортно-импортного банка США.

Александр Панов, «Новая газета»

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