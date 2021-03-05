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Студенты БГЭУ провели акцию «Венок победы»
Источник материала: Хартия'97
Студенты БГЭУ провели акцию «Венок победы»
Видеофакт.
Студенты Белорусского государственного экономического университета провели акцию солидарности с пенсионерами, задержанными за чтение белорусских книг в электричке, сообщает телеграм-канал
«Вянок перамогi над рабствам i панствам», – заявили участники акции.
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