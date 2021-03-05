ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какой будет погода в длинные выходные

05.03.2021 14:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Какой будет погода в длинные выходные

  • 5.03.2021, 13:47
Какой будет погода в длинные выходные

Ожидаются ночные морозы.

Сегодня холодный воздух командовал погодой по всей Беларуси, такая ситуация сохранится и в ближайшие дни. Мокрый снег, метели, гололедица и ночные морозы ожидают нас в эти выходные. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

6 марта, в субботу, хозяином погоды останется холодная воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, днем в отдельных районах по юго-востоку пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…10 °C, по северо-востоку до -12°C; максимальная днем −2…+3°C.

7 марта, в воскресенье, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов от атлантического циклона, смещающегося с севера Скандинавского полуострова на Вологодскую область России. Беларусь при этом окажется в его ветреной части. Во многих районах страны ожидается сильный порывистый ветер западного направления. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, местами метели. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью 0…-6°C, днем −1…+4°C.

В понедельник, 8 марта, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −3…10°C, днем от -6 по северу до +3 по юго-западу страны.

В начале следующей рабочей недели сохранится зимний характер погоды с преобладанием пониженного температурного режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
75 гадоў таму Чэрчыль выступіў у Фултане з прамовай аб «жалезнай заслоне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by