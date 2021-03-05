Источник материала: Хартия'97

Жуткая авария: в Глубокском районе столкнулись две фуры 5.03.2021, 13:30

1,364

Фото: СК

Один водитель погиб.

В пятницу утром в Глубокском районе столкнулись две фуры. Один водитель погиб. Об аварии сообщает Следственный комитет.

По предварительным данным, сегодня утром на трассе Р-45 «Полоцк-Глубокое-граница Литовской Республики (Котловка)» грузовой автомобиль DAF в сцепке с полуприцепом двигался по территории Глубокского района. Вблизи деревни Плиса водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN в сцепке с полуприцепом.

В результате ДТП 60-летний водитель DAF погиб на месте происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.









Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .