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Жуткая авария: в Глубокском районе столкнулись две фуры
Источник материала: Хартия'97
Жуткая авария: в Глубокском районе столкнулись две фуры
Один водитель погиб.
В пятницу утром в Глубокском районе столкнулись две фуры. Один водитель погиб. Об аварии
По предварительным данным, сегодня утром на трассе Р-45 «Полоцк-Глубокое-граница Литовской Республики (Котловка)» грузовой автомобиль DAF в сцепке с полуприцепом двигался по территории Глубокского района. Вблизи деревни Плиса водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN в сцепке с полуприцепом.
В результате ДТП 60-летний водитель DAF погиб на месте происшествия.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Один водитель погиб.
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