Источник материала: Хартия'97

«Крути педали!»: жители Велозавода вышли против Таракана с острыми плакатами 5.03.2021, 13:25

Диктатору дали понять, что ему здесь делать нечего.

Сегодня жителей Велозавода провели акцию по поводу приезда нелегетимного на «Мотовело», сообщает ТГ-канал UsyLukashenko .

Люди вышли с плакатами: «Абанкроцiлi завод, не глядзi Пуцiну у рот!», «Крути педали, пока не дали!», «Велик — не Боинг».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .