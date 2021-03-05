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«Крути педали!»: жители Велозавода вышли против Таракана с острыми плакатами
Источник материала: Хартия'97
«Крути педали!»: жители Велозавода вышли против Таракана с острыми плакатами
Диктатору дали понять, что ему здесь делать нечего.
Сегодня жителей Велозавода провели акцию по поводу приезда нелегетимного на «Мотовело», сообщает ТГ-канал
Люди вышли с плакатами: «Абанкроцiлi завод, не глядзi Пуцiну у рот!», «Крути педали, пока не дали!», «Велик — не Боинг».
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Диктатору дали понять, что ему здесь делать нечего.
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