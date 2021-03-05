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Хоккейное "Динамо" проиграло и второй матч четвертьфинальной серии против СКА

05.03.2021 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское "Динамо" провело в четверг второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против питерского СКА. Игра снова прошла в гостях.

Первый матч серии, которая играется до четырех побед одной из команд, минчане, напомним, уступили со счетом 2:4. Сегодня с таким счетом "Динамо" проигрывало уже после первого периода.

Минчане провалили начало матча, пропустив уже на второй минуте (отличился Йоонас Кемппайнен). А затем в ворота "Динамо" влетели еще две шайбы.

На 16-й минуте Шейн Принс огорчил наконец болельщиков СКА, а менее чем через 2 минуты Брэндон Козун при игре в неравных составах сократил отставание минчан до минимума. Однако в концовке периода минчане пропустили четвертую шайбу.

Во втором периоде команды сбавили обороты, заброшенных шайб болельщики не увидели.

Заключительный период минчане начали очень удачно. Сначала Илья Усов сократил отставание динамовцев до минимума, а затем Бреннан Менелл сравнял счет в матче.

Однако за 6 минут до окончания игры Антон Бурдасов снова вывел СКА вперед, а под занавес матча минчане получили еще одну шайбу в свои ворота, гол оформил Василий Подколзин. 6:4, вторая победа СКА. Впереди у минчан два домашних матча – 6 и 8 марта.
 
 
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Минское "Динамо" провело в четверг второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против питерского СКА. Игра снова прошла в гостях.
 
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