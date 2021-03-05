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Готовьте свои инстаграмы. В ботаническом саду пройдет Фестиваль гигантских фонарей

05.03.2021 14:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней» пройдет в ботаническом саду с 12 марта по 25 апреля. Гигантские фонари оживают только с приходом темноты, поэтому увидеть их можно будет вечером — с 19.00 до 23.00. Рассказываем, что посмотреть и сколько стоят билеты.


Фото предоставлено организаторами

Уже через неделю 25 масштабных композиций, включающих в себя более 200 световых арт-объектов, украсят ландшафт территории ботанического сада. Здесь замок, куда в золотой карете спешит Золушка, соседствует с землями Нетландии, где поселилась маленькая фея Динь-Динь. Вход в дивный и чудесный парк охраняют доблестные рыцари, а лесная чаща кишит загадочными обитателями. Ведьмы варят колдовское зелье, пауки плетут сети для зазевавшихся прохожих, злобный огр поджидает за углом.

Погрузиться в сказочную атмосферу гости фестиваля смогут благодаря свето-музыкальным спецэффектам. Для декораций использовано тысячи диодных лампочек, несколько километров светодиодной ленты, сотни метров атласной ткани. Размеры самой большой световой фигуры — более шести метров в высоту и около 10 метров в длину.


Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Оживают гигантские фонари только с приходом темноты, поэтому увидеть их можно будет вечером с 19.00 до 23.00. А в выходные на территории сада будет проходить еще и фаер-шоу театра огней. Представление будут показывать в начале каждого часа — в 20.00, 21.00 и 22.00. На открытии 12 марта в 19.00 гостей ждет особый сюрприз — огненное представление с участием трехметрового огнедышащего дракона.

Стоимость билета для взрослых составит 17 рублей в выходные и 15 рублей в будние дни. Для дошкольников, школьников, учащихся, студентов, многодетных и пенсионеров есть льготный билет: 10 рублей по будням и 12 рублей в выходные. Для детей до трех лет включительно вход бесплатный во все дни экспозиции.


Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Для посетителей фестиваля предусмотрена зона фуд-корта, где можно будет согреться и подкрепиться, а рядом разместится Город мастеров с сувенирами ручной работы. Желающие также смогут заглянуть в оранжерею ботанического сада, которая специально для гостей экспозиции продлит время работы (стоимость ее посещения оплачивается дополнительно).

Когда: с 12 марта по 25 апреля, 19.00−23.00 (вторник-воскресенье, понедельник — выходной)
Где: ботанический сад
Сколько: от 15 рублей, льготный — от 10 рублей

Купить билет

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Фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней» пройдет в ботаническом саду с 12 марта по 25 апреля. Гигантские фонари оживают только с приходом темноты, поэтому...
 
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