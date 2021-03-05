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Вот на какие гаджеты сделал скидки фирменный магазин Xioami в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — Xistore — устроил скидки на смартфоны и другую технику бренда. Об этом говорится на сайте компании.
Продавец отмечает: количество товаров по акции ограничено, предложение действует во всех магазинах сети.
Так, например,
Есть скидки и на другие устройства. Так, беспроводные наушники
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Продавец отмечает: количество товаров по акции ограничено, предложение действует во всех магазинах сети.
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