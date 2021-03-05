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Вот на какие гаджеты сделал скидки фирменный магазин Xioami в Беларуси

05.03.2021 14:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — Xistore — устроил скидки на смартфоны и другую технику бренда. Об этом говорится на сайте компании.


Фото: Reuters

Продавец отмечает: количество товаров по акции ограничено, предложение действует во всех магазинах сети.

Так, например, Redmi 9 в версии с 3/32 ГБ памяти стоит 399,01 рублей при полной цене в 419 рублей, усовершенствованный Redmi Note 9 (3/64 ГБ) оценили в 479,01 рубля (вместо 539 рублей). Наконец, самый технически продвинутый в тройке Poco X3 сейчас стоит 899 рублей вместо 999 рублей. Если нужно сэкономить, то за 299 рублей отдают Redmi 9A в версии с 2/32 ГБ. Обычная цена аппарата — 319 рублей.

Есть скидки и на другие устройства. Так, беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2 стоят 55 рублей вместо 65 рублей, весы Mi Smart Scale 2 — 49 рублей, фитнес-браслет Mi Smart Band 4 (с NFC и поддержкой платежной системы) — 79 рублей вместо 99 рублей. А еще достаточно выгодно продают телевизор Mi TV 4S (43 дюйма). Его нынешняя цена по акции — 1099,02 рубля вместо 1139 рублей.

 
 
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Продавец отмечает: количество товаров по акции ограничено, предложение действует во всех магазинах сети.
 
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