В Беларуси начали официально продавать еще один электромобиль. Это Audi e-Tron

Источник материала: Tut.by

Audi Центр Минск анонсировал старт приема заказов на полноразмерный электрический кроссовер Audi e-tron. Автомобиль уже можно увидеть в шоу-руме автоцентра. Ориентировочно стоимость автомобиля стартует от 79 900 евро.





Демонстрационный Audi e-tron представлен в модификации 55 quattro с двумя асинхронными электродвигателями, установленными по одному на каждой оси. В сумме они выдают 408 лошадиных сил и 664 Нм крутящего момента. Двигатели питает аккумулятор на 95 кВ·ч, обеспечивающий запас хода, равный 436 километрам.

Максимальная скорость Audi e-tron ограничена электроникой и составляет 200 км/ч, а литий-ионная батарея разгоняет автомобиль с места до первой «сотни» всего за 5,7 секунды.





Для Audi e-tron доступно множество вариантов зарядки: вы можете воспользоваться стойками быстрой зарядки в городе или использовать эффективные решения Audi для зарядки электромобиля в домашних условиях. Информация об уровне заряда легко доступна на приборной панели Audi virtual cockpit.





Конструкторы завода постарались, чтобы Audi e-tron в каждой детали демонстрировал технологии будущего и высочайшее качество премиального исполнения. Представленный вариант электрокроссовера укомплектован адаптивной оптикой Matrix LED с задними динамическими указателями поворотов, панорамной крышей с электроприводом, спортивными сиденьями, исполненными в перфорированной коже Valconа с оттиском S и множеством электрических регулировок. Комфорт в салоне обеспечивает четырехзонный климат-контроль с функцией ионизации и ароматизации воздуха, контурная подсветка салона с проекцией e-tron при открывании дверей, беспроводная зарядка телефона. Меломаны оценят премиальную акустическую систему Bang&Olufsen с 3D-звучанием на 16 динамиков суммарной мощностью 705 Вт.

Спортивный пакет S-line совместно с черным стайлинг-пакетом внешней отделки Audi exclusive и легкосплавными дисками R21 с черными контрастными элементами придают Audi e-tron по-настоящему спортивный стремительный вид.





Навигационная система с цветным экраном высокого разрешения диагональю 10,1 дюйма с сенсорной панелью MMI touch response, проекционный дисплей, audi virtual cockpit диагональю 12,3 дюйма, ассистент с камерой 360° и множество электронных систем безопасности — далеко не весь перечень опций, установленных в этом электромобиле.





Нельзя не упомянуть опцию, доступную к заказу для Audi e-tron, которая как нельзя лучше отражает цифровое будущее автомобилестроения. Речь идет о виртуальных боковых камерах-зеркалах, которые передают изображение на дисплеи, расположенные на боковых панелях дверей. Также можно будет укомплектовать автомобиль и иными опциями, которые не были перечислены выше, в том числе и полностью эксклюзивными пакетами исполнения в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Подробности можно уточнить у официального дилера.