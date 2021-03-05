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A1 устроил скидки на четыре дня на смартфоны Samsung, Huawei и Xiaomi

05.03.2021 14:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

A1 с пятого по восьмое марта устроил скидки на ряд гаджетов от Samsung, Huawei и Xiaomi. Об этом говорится на официальном сайте компании. Посмотрели, на что дают скидки.


Фото: burst.shopify.com

Есть достаточно выгодные предложения на смартфоны. Так, Samsung Galaxy M31 с 128 ГБ постоянной памяти отдают за 719 рублей вместо 858,9 рублей. Флагманский Huawei P40 Pro с хранилищем на 256 ГБ и вовсе подешевел на 570 рублей — до 2229 рублей при обычной стоимости с 2799 рублей. А еще, например, на 225 рублей ниже стоит Samsung Galaxy Note10 Lite (128 ГБ) — соответственно 1275 рублей вместо 1499 рублей. Наконец, Xiaomi Redmi 9 на 64 ГБ с NFC-модулем оценили в 419 рублей вместо 469 рублей.

А еще со скидкой предлагают несколько аксессуаров вроде браслета Huawei Band 4 Pro — девайс временно оценили в 129 рублей вместо 169 рублей. Беспроводные наушники Galaxy Buds Live от Samsung подешевели на 70 рублей, до 409 рублей. А еще выгодно купить выйдет, скажем, смарт-часы Amazfit Bip S (169 рублей вместо 209 рублей).

 
 
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