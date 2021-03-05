На ЧМ эту биатлонистку хейтили и отправляли домой, а вчера она затащила белорусок на пьедестал

Источник материала: Tut.by

В эстафете на чемпионате мира в Поклюке белорусские биатлонистки до последнего претендовали на медаль, но на четвертом этапе упустили пьедестал. После этого финишер Елена Кручинкина пожаловалась на шквал хейта в комментариях. «Вы переходите грань в своих пожеланиях», — писала Елена. 4 марта на этапе Кубка мира в Нове-Место Кручинкину вновь поставили на четвертый этап женской эстафеты. И на этот раз она не просто не подвела, а до последнего сражалась за золото для Беларуси. SPORT.TUT.BY — о мотивирующей истории, о том, как не сдаваться даже в самые сложные минуты.



Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Эстафетные шансы и деревянная медаль

Белоруски ехали на чемпионат мира по биатлону — 2021 в числе претенденток на эстафетные медали. В этом году у нас собрался вполне боеспособный состав: чемпионки Олимпиады Кривко и Алимбекова (по ходу сезона обосновавшаяся в топ-10 тотала), быстрая Сола и победительница чемпионата Европы — 2020 Елена Кручинкина.

Накануне стартов в Поклюке девушки выиграли серебро в Оберхофе, чем еще больше подкрепили веру болельщиков в то, что на «мире» все может получиться.

Эстафетная гонка в Словении действительно складывалась в нашу пользу. Забойщица Ирина Кривко воспользовалась двумя доппатронами и передала эстафету в 40 секундах от лидера на восьмой позиции. Динара Алимбекова подтянула Беларусь в тройку, выдав настоящий мастер-класс: точная и самая быстрая стрельба на втором этапе и второе место при передаче эстафеты.

Анна Сола показала третий ход, трижды обратилась к дополнительным патронам и передала эстафету финишеру Лене Кручинкиной на второй позиции всего в девяти секундах от лидировавших норвежек.

Кручинкина, для которой позиция финишера уже была привычной, здорово отработала лежку — пять из пяти, а вот на стойке использовала три доппатрона, из-за чего потеряла место в промежуточной тройке лидеров. Разыгрывать медали убежали норвежка, немка и украинка. Кручинкина показала пятую скорость на этапе и финишировала на четвертой позиции почти в 20 секундах от бронзы.

Хейт в комментариях и поддержка Скардино

После этого биатлонистка опубликовала пост, в котором пожаловалась на хейт в комментариях и сообщениях в директ.



Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

— Я понимаю, для вас 4-е место на чемпионате мира — это не результат, но для меня это результат! Как резко меняется мнение обо мне. Берешь медаль — молодец! Заезжаешь мимо — «едь домой»! Да, не все вышло, но не всегда все идеально, не всегда бывает так, как мы хотим. Все хотят медали и борются за них, кому-то удается, кому-то — нет. Это спорт, это биатлон, — писала в инстаграме чемпионка Европы.

Подписчики советовали ей «ехать домой и не позориться».

— Свой совет себе посоветуй! — парировала Елена. — Я тут не для того, чтобы штаны просиживать, каждый день работаю над собой и стараюсь быть лучше, но получается не всегда. Три года подряд не вижу свою семью по шеcть месяцев в зимний сезон и в летний, почти столько же ради того, как мне пишут, «позориться?» Огорчу вас, но нет!

Я осуществляю свою мечту детства, бегаю там, куда стремилась и занимаюсь любимым делом. Столько негатива я не получала, даже после самых худших гонок, многие писали и желали, но сейчас вы переходите грань в своих пожеланиях. И это только личные сообщения, что дальше, не представляю и не хочу. Я сделала что могла! Конец!



Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Под эмоциональным постом Кручинкину поддержала олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино.

— Лена, как человек, которого ругали даже за гонку, где было олимпийское золото (что уж говорить о других менее удачных стартах), посоветую тебе к этому относиться с улыбкой и уж точно не принимать близко к сердцу… Когда люди выливают негатив на других людей — это всегда не про того, на кого выливают, а про того, кто выливает… Про злобу, неудовлетворенность в их жизни. Пожелай им искренне просто счастья и любви, — написала Скардино.

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Занин напомнил, как быстро болельщицкий гнев сменяется обожанием:

— Они же потом с тобой фотографироваться будут, поверь.

Реабилитация в Нове-Место и фанатская любовь

Следующей гонкой для Елены Кручинкиной после эстафеты на ЧМ снова стала женская эстафета — на этот раз в Нове-Место. И тренеры снова поставили одну из близняшек на четвертый этап — так закаляется сталь.



Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Елена Кручинкина оказалась в очень похожей ситуации, как и двумя неделями ранее: в Нове-Место белоруски вновь на протяжении гонки ехали в лидерах: Кривко завершила этап седьмой, Алимбекова и Сола передавали эстафету четвертыми.

Елена Кручинкина отправилась на последний этап в восьми секундах от лидера и в секунде от маячащей на горизонте бронзы. Кручинкина идеально отработала на лежке, дважды обратилась к доппатронам на стойке и убегала на последний круг лидером с трехсекундным преимуществом над Эльвирой Оберг.

Молодая шведка, которая проводит фантастический по результативности сезон, до последних метров дистанции сидела за спиной у Лены, готовясь к финальному рывку. А Кручинкина со всех ног неслась к медали. В подъем ее подгоняла родная сестра Ирина, а еще наверняка ехидные комментарии, которые засели в голове после Поклюки.

В итоге шведка вырвала золото уже в финишном коридоре. Кручинкина привела сборную Беларуси к серебру — до эстафетного золота в Чехии нам не хватило секунды.

После призового места в комментариях Елены Кручинкиной доминировали сообщения со словами поддержки и восхищения.

vika_kry95

— Когда я кричала: «Лена, беги!», меня слышал, наверное, весь дом! Огненная гонка, девчонки!

— Уже в который раз команда девчонок доказывает, что они лучшие. Леночка, огромное спасибо за победу, понимаю, что не хватило сил, значит, в следующий раз, будет точно золото (не зря Динарочка золотую медаль схватила). Вы всем доказали, о вас весь мир говорит, спасибо большое и низкий поклон. Только вперёд, только к победе. Вы суперкоманда.

dmitrykolonitsky

— Спасибо за прекрасный этап и дикие эмоции, неплохая была практика в створе — в следующий раз не уступишь, спасибо за медаль тебе и всей сборной, очень радуете в этом сезоне!

alekseikrupenn

— Молодец, ты будущая топ-один! Верю.



Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Елена Кручинкина на этот раз сдержанно ответила фолловерам под постом:

— Спасибо большое! Все прочитала.