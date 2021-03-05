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Улицы Розы Люксембург в странах Содружества

05.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

150 лет назад родилась Роза Люксембург. Ее именем в Советском Союзе часто называли улицы, переулки и площади. Корреспонденты «МИР 24» в СНГ нашли некоторые из них.

Беларусь. Минск

Улица Розы Люксембург находится почти в центре Минска. В дореволюционные годы ее называли Матвеевской. С приходом советской власти переименовали в честь немецкой революционерки. Селились здесь в основном железнодорожники – рядом находится вокзал. Во время войны ее сильно бомбили. Но улица все же сохранилась. В семидесятых здесь снесли деревянные дома и возвели новый микрорайон. Сейчас минчане его ласково называют «Розочка».

Азербайджан. Баку

Улица Розы Люксембург существовала в Баку с 1923-го до 1991 год. После распада Советского Союза ее как одну из центральных переименовали в честь первой азербайджанской пианистки Ковкеб Сафаралиевой – народной артистки и заслуженного деятеля искусств.

Россия. Владикавказ

Улица Розы Люксембург во Владикавказе – это десяток домов, несколько небольших магазинов, одна парикмахерская и кафе. Она ведет на набережную реки Терек, где обычно прогуливаются горожане. Именем революционерки улицу назвали в октябре 1922 года по случаю пятой годовщины революции. До этого улица Розы Люксембург была Екатерининская – в честь российской императрицы. Это название сохранилось на старых картах Кавказского края и плане города.



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Теги: Минск
 
 
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Именем немецкой коммунистки в Советском Союзе часто называли улицы, переулки и площади. Корреспонденты «МИР 24» в СНГ нашли некоторые из них.
 
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