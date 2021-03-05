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Восточная азбука: в Беларуси набирает популярность китайский язык

05.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси растет интерес к изучению китайского языка. Его как первый иностранный включают в школьную программу, а для сотрудников организуют курсы на рабочих местах. Где востребованы эти знания и есть ли преимущества у тех, кто читает иероглифы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Татьяна Станиславовна преподает сразу в двух школах. Она недавняя выпускница Лингвистического университета. Китайский учила как второй иностранный. Но в Смолевичах, в 40 километрах от Минска, он оказался популярнее английского.

«Меня позвали сразу в среднюю школу №1, а потом и во вторую, так как из-за пандемии границы закрыты. Не могут приехать волонтеры, и вот я осталась одна», –рассказала учитель китайского языка Татьяна Богданкевич.

В этой школе китайский проходят как первый иностранный. Детей учат не только азбуке, но и знакомят с культурой страны.

«В третьем классе мы пели китайские песни, по телевизору китайские мультики показывали»; «Сейчас мы проходим тему: «Что мы делаем на китайском языке?». Изучаем разные предметы, пишем диктанты, делаем упражнения»; «Я, может, поеду в путешествие в Китай, и мне понадобится этот язык», – поделились школьники.

Китайский в белорусских школах изучают последние 12 лет. За эти годы он стал популярнее в десять раз. Какой иностранный язык учить детям, решают местные комитеты образования. Главное, чтобы «за» были родители и хватало учителей.

«Китайский язык как основной иностранный изучают в 34 учреждениях образования Республики Беларусь. Это порядка полутора тысяч учащихся и порядка 120 классов», –сказала главный специалист Министерства образования Беларуси Наталья Иванова.

В стране вырос спрос на сотрудников со знанием китайского. Причем ехать далеко не надо. Специалисты востребованы в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень». Он работает под Смолевичами.

«Среди 68 компаний-резидентов 36 – это компании с китайским капиталом. Здесь нужен персонал, который владеет языком», – отметил первый заместитель генерального директора Компании по развитию индустриального парка «Великий камень» Кирилл Коротеев.

Половина сотрудников Компании по развитию индустриального парка владеют китайским. Тягу к восточной азбуке поощряют и материально. Чем больше словарный запас, тем выше премия. 50 долларов за умение поддержать разговор о погоде. 100 долларов за знание технической терминологии. Преодолеть языковой барьер помогают и современные технологии. Электронный сервис для резидентов индустриального парка работает на четырех языках и доступен онлайн. Не приходя в офис можно оформить безвизовый въезд и даже зарегистрировать компанию. Эту идею высоко оценили во время пандемии. Хотя сотрудники отмечают: такие приложения никогда не заменят живого общения. Активнее других иероглифы учат школьники и студенты в Минской области.



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Теги: Минск
 
 
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Китайский в белорусских школах изучают последние 12 лет. За эти годы он стал популярнее в десять раз.
 
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