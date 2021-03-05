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«Мне сказали, что если я сдам админа — мой сын не пойдет в колонию»

05.03.2021 14:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мать несовершеннолетнего политзаключенного Виталия Прохорова заявляет о шантаже со стороны неизвестных.

«Мне сказали, что если я сдам админа — мой сын не пойдет в колонию»

В феврале суд Жлобинского района наказал 17-летнего Прохорова лишением свободы на два года. Его обвинили в участии в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции (хотя никто не пострадал). Согласно обвинению, Прохоров принимал участие в массовых беспорядках, выкрикивал лозунги, бросал камни в сторону милиции.

«Еще до суда ко мне на улице подходил неизвестный человек, который намекнул, что он может помочь в решении проблем с ребенком и предлагал сотрудничество. Местная милиция ищет администратора телеграм-канала Свободный Жлобин. Неизвестный мне сказал, что если я сдам админа — мой сын не пойдет в колонию», — сообщила БелаПАН Олеся Прохорова.

Затем ей стали поступать сообщения в «Телеграм» с подобными текстами: «Хочу узнать — свой выбор вы уже сделали, воспользовались шансом?»

После того как Виталию дали два года колонии, Олесе написал некий «Клемент». «Я искренне сожалею по поводу суровости вынесенного приговора. В любом случае, если вы сделали правильный выбор, то позицию суда можно было бы скорректировать. Интересно, Виталий (сын Олеси. — БелаПАН) в курсе об имевшемся шансе на смягчение наказания?» — пишет неизвестный и заверяет, что «предложение (о сдаче администратора «Свободного Жлобина». — БелаПАН) остается актуальным».

Олеся Прохорова называет такие действия неизвестных шантажом и террором.

Сейчас она не берет трубку, если звонят с незнакомого номера, и блокирует тех, кто пишет ей в «Телеграм» с неизвестных аккаунтов.

На суде Виталий Прохоров не признал себя виновным. Подросток подтвердил, что был 10 августа на месте протестных событий в Жлобине и за это ранее уже был наказан штрафом по статье 23.34 КоАП.

В тот вечер события в центре города снимал на видео местный блогер. В его запись попал и Прохоров. На записи подросток сказал, что бросил камень в автозак. «Я это сказал, чтобы пропиариться, чтобы привлечь аудиторию на свою страницу в Instagram, а на самом деле я ничего не бросал»,пояснил на суде Прохоров.

Подросток рассказал, что его били при задержании вечером 11 августа. Это были люди в балаклавах, которые не представлялись. К парню не сразу вызвали родителей. Забрали подростка из милиции избитого. Отчим отвел несовершеннолетнего на снятие побоев, написал заявление. Но «проверка приостановлена до получения результатов экспертиз».

 
 
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Мать несовершеннолетнего политзаключенного Виталия Прохорова заявляет о шантаже со стороны неизвестных.
 
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