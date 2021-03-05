|
«Мне сказали, что если я сдам админа — мой сын не пойдет в колонию»
Источник материала: Навiны
Мать несовершеннолетнего политзаключенного Виталия Прохорова заявляет о шантаже со стороны неизвестных.
В феврале суд Жлобинского района наказал 17-летнего Прохорова
«Еще до суда ко мне на улице подходил неизвестный человек, который намекнул, что он может помочь в решении “проблем с ребенком” и предлагал “сотрудничество”. Местная милиция ищет администратора телеграм-канала “Свободный Жлобин”. Неизвестный мне сказал, что если я сдам админа — мой сын не пойдет в колонию», — сообщила БелаПАН Олеся Прохорова.
Затем ей стали поступать сообщения в «Телеграм» с подобными текстами: «Хочу узнать — свой выбор вы уже сделали, воспользовались шансом?»
После того как Виталию дали два года колонии, Олесе написал некий «Клемент». «Я искренне сожалею по поводу суровости вынесенного приговора. В любом случае, если вы сделали правильный выбор, то позицию суда можно было бы скорректировать. Интересно, Виталий (сын Олеси. — БелаПАН) в курсе об имевшемся шансе на смягчение наказания?» — пишет неизвестный и заверяет, что «предложение (о сдаче администратора «Свободного Жлобина». — БелаПАН) остается актуальным».
Олеся Прохорова называет такие действия неизвестных шантажом и террором.
Сейчас она не берет трубку, если звонят с незнакомого номера, и блокирует тех, кто пишет ей в «Телеграм» с неизвестных аккаунтов.
На суде Виталий Прохоров не признал себя виновным. Подросток подтвердил, что был 10 августа на месте протестных событий в Жлобине и за это ранее уже был наказан штрафом по статье 23.34 КоАП.
В тот вечер события в центре города снимал на видео местный блогер. В его запись попал и Прохоров. На записи подросток сказал, что бросил камень в автозак. «Я это сказал, чтобы пропиариться, чтобы привлечь аудиторию на свою страницу в Instagram, а на самом деле я ничего не бросал», —
Подросток рассказал, что его били при задержании вечером 11 августа. Это были люди в балаклавах, которые не представлялись. К парню не сразу вызвали родителей. Забрали подростка из милиции избитого. Отчим отвел несовершеннолетнего на снятие побоев, написал заявление. Но «проверка приостановлена до получения результатов экспертиз».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать несовершеннолетнего политзаключенного Виталия Прохорова заявляет о шантаже со стороны неизвестных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)