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Десять причин моей ненависти. Минчанин перечислил косяки, которые допустил прораб при ремонте его квартиры

05.03.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Контакты хорошего строителя-ремонтника — на вес золота. Но надежный человек есть не у всех. Поэтому и приходится искать подрядчика через объявления или чьи-то советы. Увы, но не всегда опыт взаимодействия с человеком «с улицы» оказывается удачным. Косяками, которые так просто не исправишь, поделился один из пользователей форума. Мужчина затеял большой ремонт, а на выходе получил испорченные стройматериалы и такие же испорченные нервы. Его «прораб» отличился тем, что не только взял деньги, а ремонт в полном объеме не выполнил (затянув при этом сроки), но и «делегировал» работу низкоквалифицированным плиточникам и малярам. Вот результат (точнее, ущерб).

Десять причин моей ненависти. Минчанин перечислил косяки, которые допустил прораб при ремонте его квартиры

1. Не было заложено, не разведено подключение кондиционеров, видеодомофонов (дизайн-проект был).
2. Не сделана вытяжка на кухне.
3. Похоронены под штукатуркой сигнализация, оптоволокно...
4. Не установлены датчики теплого пола и нет возможности их поставить.
5. Неправильно смонтирован трап, не установлена заводская гидроизоляция, нет нормального уклона.
6. Не греет полотенцесушитель. Не было вывода канализации для посудомойки (дизайн-проект был).

Десять причин моей ненависти. Минчанин перечислил косяки, которые допустил прораб при ремонте его квартиры

7. Проблемы с электрикой, вплоть до того, что вообще не был проведен свет и не было выключателя в постирочной, например. Пришлось прокладывать новые штрабы и делать разводку (проект не меняли).
8. Трещины по всей квартире. Местами вообще нет ни паутины, ни сетки.
9. Сколы на плитке повсеместно. Эпоксидная фуга размазана по плитке, затерта плохо, нет возможности ее убрать.
10. Не работает теплый пол (повреждены маты).

Десять причин моей ненависти. Минчанин перечислил косяки, которые допустил прораб при ремонте его квартиры
Десять причин моей ненависти. Минчанин перечислил косяки, которые допустил прораб при ремонте его квартиры

От подобных «приколов» строителей не стоит зарекаться ни одному человеку: невозможно разбираться во всем и следить за тем, что делается на объекте, круглосуточно. И все же как-то надо себя подстраховывать. Что, на ваш взгляд, надо сделать, чтобы не попасть в подобную ситуацию?

Что делать, чтобы долгожданный ремонт не превратился в список косяков?

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Контакты хорошего строителя-ремонтника — на вес золота. Но надежный человек есть не у всех. Поэтому и приходится искать подрядчика через объявления или чьи-то...
 
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