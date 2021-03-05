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Десять причин моей ненависти. Минчанин перечислил косяки, которые допустил прораб при ремонте его квартиры
Источник материала: Onliner
Контакты хорошего строителя-ремонтника — на вес золота. Но надежный человек есть не у всех. Поэтому и приходится искать подрядчика через объявления или чьи-то советы. Увы, но не всегда опыт взаимодействия с человеком «с улицы» оказывается удачным. Косяками, которые так просто не исправишь, поделился один из пользователей форума. Мужчина затеял большой ремонт, а на выходе получил испорченные стройматериалы и такие же испорченные нервы. Его «прораб» отличился тем, что не только взял деньги, а ремонт в полном объеме не выполнил (затянув при этом сроки), но и «делегировал» работу низкоквалифицированным плиточникам и малярам. Вот результат (точнее, ущерб).
1. Не было заложено, не разведено подключение кондиционеров, видеодомофонов (дизайн-проект был).
7. Проблемы с электрикой, вплоть до того, что вообще не был проведен свет и не было выключателя в постирочной, например. Пришлось прокладывать новые штрабы и делать разводку (проект не меняли).
От подобных «приколов» строителей не стоит зарекаться ни одному человеку: невозможно разбираться во всем и следить за тем, что делается на объекте, круглосуточно. И все же как-то надо себя подстраховывать. Что, на ваш взгляд, надо сделать, чтобы не попасть в подобную ситуацию?
Что делать, чтобы долгожданный ремонт не превратился в список косяков?
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Десять причин моей ненависти. Минчанин перечислил косяки, которые допустил прораб при ремонте его квартиры
Контакты хорошего строителя-ремонтника — на вес золота. Но надежный человек есть не у всех. Поэтому и приходится искать подрядчика через объявления или чьи-то...
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