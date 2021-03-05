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В Минске Ford Mondeo сбил дорожного рабочего

05.03.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасии Забавской, около 8:30 водитель 1974 года рождения, управляя Ford Mondeo, совершил наезд на мужчину, находящегося на проезжей части в форменной одежде.

Пресс-служба ГАИ сообщает, что машина двигалась по местному проезду Партизанского проспекта со стороны улицы Филатова в направлении улицы Кабушкина. Напротив дома №93 Ford совершил наезд на мужчину 1966 года рождения, находящегося на проезжей части в форменной одежде повышенной видимости и осуществляющего дорожные работы.

В результате ДТП мужчине причинены телесные повреждения, он доставлен в учреждение здравоохранения. По факту произошедшего проводится разбирательство.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасии Забавской, около 8:30 водитель 1974 года...
 
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