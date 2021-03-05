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Хорошие новости: у нас есть миллиард лет, пока Солнце не уничтожит кислород на Земле

05.03.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если вы записались к стоматологу на следующей неделе, переносить запись не придется. Солнце не уничтожит жизнь на Земле в ближайшие 1 млрд и 80 млн лет. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Тохоку, которые провели 400 тысяч компьютерных симуляций возможного поведения Солнца и уничтожения его радиационным полем кислорода в атмосфере Земли.

Сложно сказать, на какую дату выпадет эта точка невозврата и уничтожения всего сущего. С большей вероятностью это может быть рабочий день, но не исключено, что выпадет он на праздничные выходные.

Но однажды увеличивающаяся радиация Солнца сделает свое дело и человечеству придется придумать, как обходиться без кислорода либо умереть. Вот как описывает проблему Казуми Одзаки.

— В течение многих лет продолжительность жизни биосферы Земли обсуждалась на основе научных знаний о неуклонном повышении яркости Солнца и глобальном карбонатно-силикатном геохимическом цикле. Одним из следствий такой теоретической основы является непрерывное снижение уровней CO2 в атмосфере и глобальное потепление в геологических временных масштабах.

Действительно, обычно считается, что биосфера Земли исчезнет в ближайшие 2 миллиарда лет из-за сочетания перегрева и нехватки CO2 для фотосинтеза. Если это правда, можно ожидать, что уровни атмосферного O2 также будут в конечном итоге снижаться в отдаленном будущем. Однако остается неясным, когда и как именно это произойдет.

Но у него есть и вторая хорошая новость. После гибели кислородной жизни через миллиард лет, сильной деоксигенации атмосфера будет характеризоваться повышенным содержанием метана и отсутствием озонового слоя. Земля станет пристанищем анаэробных форм жизни.

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Теги: Новости
 
 
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Если вы записались к стоматологу на следующей неделе, переносить запись не придется. Солнце не уничтожит жизнь на Земле в ближайшие 1 млрд и 80 млн лет. К такому...
 
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