Источник материала: UDF

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Северный поток – 2»: химическая угроза «русской рулетки» нарастает Химическое оружие, затопленное СССР на маршруте строительства, никуда не делось.

Сейчас же ситуация сильно осложнилась: химическое оружие, затопленное СССР на маршруте строительства, никуда не делось, а трубоукладчик «Фортуна», который собственно и проводит работы, вполне может превратиться в некоего «всадника апокалипсиса». И надо для этого не много – чтобы хотя бы один из 12 его якорей, зацепил за много лет прогнившую бочку с боевым отравляющим веществом, находящимся на дне Балтики.Надо понимать, что вероятность этого весьма высока, поскольку маршрут, названый «наиболее безопасным и соответствующим экологическим нормам», на самом деле крайне опасен, ведь именно в этом районе, после Второй мировой войны, СССР затопил как минимум четыре судна с химическим оружием на борту, общим тоннажем груза около 15 тыс. тонн. Кроме того, в районе восточнее Борнхольма советский флот осуществил неконтролируемый сброс еще 8 тысяч тонн химических боеприпасов.Да, в условиях послевоенной разрухи так поступали все, вот только США и Великобритания топили немецкое химоружие гораздо более цивилизованно: в Скагерраке недалеко от шведского порта Люсечиль, на норвежском глубоководье недалеко от Арендаля, между материком и датским островом Фюн и недалеко от Скагена, крайней северной точки Дании, делая это с помощью груженных больших барж, то есть оно сконцентрировано в одном месте и его легко проконтролировать.СССР же суммарно затопил до 50 тысяч тонн трофейного химоружия весьма простым, но крайне опасным способом: моряки просто сбрасывали за борт снаряды и бомбы чем сделали потенциально опасным огромное пространство.Кто ж тогда предполагал, что надо будет строить «Северный поток – 2» и именно в данном районе, как говорится «ошибочка вышла».Хотя, если вдуматься, то и на сегодня в современной России абсолютно ничего не поменялось, по меньшей мере, что касается экологии и ценности жизни человека.Пытаясь всеми возможными способами реализовать проект достройки газопровода, в котором политика явно преобладает над экономикой, Кремль не отказался от подходов, где «цель оправдывает средства».Именно поэтому опьяненный желанием его достроить, он попытался использовать далеко не самое пригодное для этих целей, но единственное судно с динамическим позиционированием, которое есть у России – «Академик Черский», которое не имеет всех необходимых сертификатов для таких работ.Хотя бы в данном случае «разум восторжествовал», но, получив отказ по нему, РФ пытается использовать, по сути, последнюю возможность для достройки «Северного потока -2», применяя для этого судно, обладающее по современным меркам «технологиями каменного века», имеющее якорное позиционирование трубоукладчик «Фортуна», для полноценной работы которого применяется целых 12 якорей.Казалось бы, и в чем опасность? А заключается она в том, что в свое время поблизости от маршрута прокладки «Северного потока -2» были обнаружены бочки с ипритом. И надо понимать: «Фортуна» просто не способна пройти относительно безопасным маршрутом, с полным исключением возможности их «потревожить», просто ей не хватает точности позиционирования.Но и это еще не все, контейнеры с отравляющими веществами находятся же на дне моря и потому имеют свойство «дрейфовать», причем на значительные расстояния, чему уже давно есть неоднократные примеры, а чаще всего их выбрасывает на побережье Швеции.Понимают ли опасности в Кремле? Конечно – да. И по просочившейся в СМИ информации уже обеспечили персонал, задействованный в работах судна антропином, то есть своеобразным «антидотом», предназначенным для того, что бы человек, имеющий контакт с отравляющим веществом, имел возможность выжить.Как это работает видно на примере А.Навального, которому после отравления «Новичком» врачи скорой вкололи именно атропин, чем собственно и не дали ему умереть.То есть ситуация с «Фортуной» не просто настораживает, а она шокирует, так как прямо свидетельствует, что Россия готова идти на любой риск ради реализации политического проекта «Северный поток -2».С этим – понятно, как уже говорилось, слова экология и ценность человеческой жизни для Кремля «пустой звук», но почему молчит Европа и Greenpeace?Где результаты начатого в 2010 году прокуратурой Швеции расследования о возможном затоплении в период с 1991 по 1994 годы российскими военными кораблями в районе шведского острова Готланд опасного груза, который, по некоторым данным, после развала СССР ранее был вывезен на хранение с военной базы Кароста в латвийской Лиепае, а это ни много ни мало отравляющие и даже возможно радиоактивные вещества?Или другое: при каких обстоятельствах со дна Балтийского моря с 20-метровой глубины при «совершенно загадочных обстоятельствах» исчезла немецкая научная станция, принадлежавшая научно-исследовательскому Центру им. Гельмгольца по исследованию океана (GEOMAR) из города Киля? С учетом ее веса – порядка 800 кг на «любителей» здесь списать крайне сложно, тем более находилась она в районе закрытом от судоходства.А ведь она как раз занималась измерением качества морской воды, ее температуры и уровня соли, кислорода, метана, хлорофилла, а также скорости подводных течений и направления водных масс. Данные параметров, которые она фиксировала, позволяли делать выводы о состоянии экосистемы юго-западной части Балтийского моря, причём находилась станция на выходе из Эккернфердской бухты, куда, собственно, и прибивает течениями в том числе и возможно то, что крайне необходимо скрыть Москве.Знаете, ответы на все эти вопросы лежат на поверхности: Россия на внешнеполитическую коррупцию выделяет по-настоящему большие деньги, что позволяет ей «закрыть неугодные рты», а также продолжать лоббировать этот крайне опасный с точки зрения экологии проект.Это – по настоящему страшно, ведь речь идет о экологическом преступлении, причем – глобального масштаба и именно поэтому…антропина для персонала «Фортуны» точно хватит, им мало что угрожает, а вот о европейцах, особенно проживающих в прибрежной зоне, такого не скажешь и очень жаль, что по крайней мере пока, «кремлевские грязные деньги» перевешивают здравый смысл, надеемся – не надолго.