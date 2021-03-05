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Шумченко: «Велосипедов на рынке будет не много, цены увеличатся на 20%»

05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как Мотовело лишился своего «звездного часа».

Шумченко: «Велосипедов на рынке будет не много, цены увеличатся на 20%»

В то время, как белорусский правитель в очередной раз наметил открытие «суперобразцового производства» на площадях многострадального мотовелозавода на ближайшую пятилетку, в нынешнем сезоне сама Беларусь может остаться без велосипедов.

Вернее, они будут, но немного и по высоким ценам. Об этом сообщил «Салідарнасці» руководитель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

— В этом году все увидят резкое сужение ассортимента велосипедов, а их цены увеличатся в целом на 20% , — отметил Шумченко. — Основная причина — это пандемия, всеобщий кризис. Спрос превышает предложения во много раз во всех странах. По словам предпринимателей, контейнер с велосипедами из Тайваня еще только вышел, но его сразу раскупили. Первыми успели россияне.

Белорусам ничего не достанется. Из Чехии тоже. Их завод, который производит покрышки для велосипедов, не справляется с объемом заказов и на этот год уже заявки не принимает, только на 2022-й.

В прошлые годы нам поставляли велосипеды и поляки, в этом году не будут, потому что им сначала нужно удовлетворить свой рынок. Это же касается и россиян.

Лидер предпринимателей уверен, что в нынешних условиях повышенного спроса отечественным велосипедам был бы гарантирован успех. Но их тоже нет. 

— Это мог быть шанс для Мотовело, в который вложено столько наших денег! Это мог быть его «звездный час», если бы они освоили замкнутый производственный цикл и ни от кого не зависели.

Однако, оказалось, что за столько лет все, чему они смогли научиться, это заказывать в Китае комплектующие и собирать велосипеды из них. Не освоили даже никакой элементарной «раскладушки» или обычного городского прогулочного велика без всяких скоростей. А их бы сейчас оторвали с руками.

Оказывается, у нас не только все комплектующие, даже упаковка была из Китая! А там сейчас тоже кризис, поэтому комплектующих не получит ни Беларусь, ни Россия. Оттуда к нам тоже приходило много велосипедов, по факту также китайских.

Но даже получив что-то из Китая, россияне в первую очередь будут насыщать свой рынок. До нас очередь дойдет не скоро, — полагает Шумченко.

 
 
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