Лукашенко «очень» сожалеет, что тренируется не на «Аисте». Почему ему не нравится этот велосипед?

Источник материала: Салiдарнасць

Впрочем, это мешает руководителю желать пересадить на «Аисты» белорусов.

Посещая Мотовелозавод правитель рассказал про свои велосипеды. По его словам, он катается на них с самого детства до сих пор — особенно когда погодные условия не позволяют бегать на лыжероллерах.

— Очень сожалею, что я тренируюсь не на «Аисте». Хотя у меня один есть, — отметил Лукашенко (цитируется по сообщениям его пресс-службы). — Я велосипедом занимаюсь во время распутицы и иногда летом. Но каждый день я на велотренажере хотя бы три-пять минут. Каждое утро, и сегодня в том числе, я кручу велосипед, это очень полезно для сердца.

Глава государства заявил, что велосипедов у него хватает, поскольку на них тренируются и его дети.

— Вот я им и раздаю эти велосипеды. Мой велосипед уже весь мир видел, уже считали, сколько он стоит. Мне его подарили, ему лет пять. Но, опять же, не ваш, — добавил он.

Правда, это не помешало ему строить планы пересадить белорусов на отечественный велосипед. Он отметил, что отечественный производитель сейчас занимает около трети велосипедного рынка в Беларуси. За ближайшую пятилетку эту долю надо увеличить до 50-60%, а затем развивать далее, считает Лукашенко.

Кстати, сам он предпочитает велосипеды с карбоновыми рамами. И хочет такие же производить в Беларуси.

— Сначала собирать будем, а дальше, может, и производить. Конкуренция там очень большая. Поэтому главное понимать самим, что велосипед — это для здоровья самое лучшее. Лучше, чем футбол, хоккей, — отметил он.

Примечательно, что еще в 2013 году глава Беларуси во время посещения «Мотовело» рассказал, чем отличается его белорусский велосипед от итальянского.

— Почему я беру из пятерки этих велосипедов, которые у меня есть, я беру итальянский велосипед, а не твой? — обратился он к тогдашнему руководителю «Мотовело» Александру Муравьеву, которого через два года арестовал. — Почему? Беру, мизинцем поднимаю его, он полтора-два с половиной килограмма весом. Почему я твой не беру? Твой у меня висит, аккуратно под крышей подвешен — я его двумя руками, здоровый мужик и двумя руками снимаю. Когда ты сделаешь велосипед нормальный?

Как видим за восемь лет сделать «нормальный» велосипед, чтобы Лукашенко смог на нем ездить, так и не смогли. Теперь осталось дождаться 2025 года. Хотя что-то подсказывает, что дело не в карбоновой раме.