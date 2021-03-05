Спросили у эксперта, куда «пристроить» заначку, при этом не остаться в минусе

Источник материала: Tut.by

Вложение личных средств тема всегда актуальная. Особенно сейчас, когда есть вопросы по экономической стабильности и уверенности в завтрашнем дне: сперва случился мировой коронакризис, затем — белорусский политический. Доверие к банкам у людей снизилось, девальвационные ожидания возросли. FINANCE.TUT.BY спросил у эксперта, как сейчас выгоднее всего распорядиться заначкой, чтобы не остаться в минусе, а может, даже и заработать.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Заместитель административного директора по развитию исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина считает, что давать по этому поводу какие-то общие советы для всех конечно не совсем правильно, так как оптимальное распределение личных накоплений зависит не только от имеющейся суммы, но и от целей, готовности к риску, уровня знаний в финансовой области, срочности и других факторов.

— Однако для помощи в выстраивании индивидуального плана накоплений обрисовать основные возможности, которые предлагает рынок, думаю, будет полезно, — говорит экономист. — Прежде всего следует помнить, что размещение накоплений в той или иной форме всегда имеет определенную степень риска и доходности, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Просто вероятность реализации негативных ситуаций может быть высокой или низкой. Например, человек хранит деньги дома и считает, что это самый безопасный способ для сбережений. Однако деньги могут украсть или в квартире может произойти пожар и все сгорит. Высока ли вероятность реализации такой ситуаций? Нет, скорее всего, не высока, но она все же есть, то есть риск существует.

При этом, как говорит эксперт, нужно понимать, что такие накопления постепенно обесцениваются, даже если они сформированы в устойчивой иностранной валюте, так как большинство национальных валют подвержены инфляции, то есть доходность таких накоплений может быть отрицательной.

Открыть депозит в рублях или валюте

Эксперт отмечает, что современный финансовый рынок предлагает ряд инвестиционных и сберегательных инструментов, она считает, что лучший принцип, которым необходимо руководствоваться при вложении личных накоплений, — это их диверсификация.

— Например, если сбережения относительно небольшие (несколько тысяч белорусских рублей), то можно часть накоплений положить на банковский депозит. Ставки по валютным вкладам сохраняются по-прежнему на достаточно низком уровне — 2,3 -2,5% годовых. Поэтому более выгодно разместить деньги в рублевые депозиты под 18−19% годовых, что по-прежнему гораздо выше текущей инфляции даже с учетом налоговых отчислений на полученный процентный доход. Какой депозит выбрать — отзывный или безотзывный, каждый решает для себя сам. По безотзывным обычно проценты чуть выше. Сейчас банки предлагают ряд краткосрочных депозитов — на 1−3 месяца. То есть даже если человеку в скором времени могут понадобиться деньги или он просто не хочет на длительный срок открывать безотзывный депозит, то краткосрочный вклад можно рассмотреть как хорошую альтернативу, — считает Анастасия Лузгина. — Открытие валютного банковского вклада будет уместно, если планируются будущие траты в валюте, скажем, отпуск. Также их можно рассматривать для диверсификации валютных рисков.

По поводу банковских депозитов экономист говорит, что это сберегательный инструмент: «В любом случае высоких доходов от таких вложений ожидать не стоит».

Мы посчитали, что если разместить деньги, примеру, 5 тысяч рублей на безотзывной депозит на 3 месяца под 18,5%, то за минусом подоходного налога можно "заработать" 206 рублей.

Если под такой же процент на безотзывной вклад с капитализацией на 9 месяцев положить, скажем, 10 тысяч рублей, то с учетом подоходного прибавится где-то 1290 рублей.

Если 5 тысяч отправить в банк на более длительный срок, к примеру, на рублевый отзывной вклад на 14 месяцев под 15% с ежемесячной их капитализацией, то проценты за это время составит 950 рублей.

Купить ценные бумаги компаний или банков

В качестве дополнительного варианта можно рассмотреть вложения небольших и средних по величине накоплений — до 20−30 тысяч рублей, в ценные бумаги.

— На белорусском рынке это прежде всего корпоративные облигации (включая облигации банков) и государственные облигации, — поясняет эксперт. — Если говорить про облигации компаний, то в данном случае нельзя ориентироваться только на показатель доходности. Чем выше доходность ценной бумаги, тем хуже может быть финансовое положение компании и соответственно выше риски. Перед покупкой облигаций необходимо как минимум изучить финансовое положение эмитента.

Мы посмотрели, что банковские облигации предлагают 24 эмитента номиналом от 100 рублей до 10 тысяч. Ставки от 0,1 до 24%. Если, к примеру, купить облигации на 1−3 года со ставкой 11% — это максимальная на такие сроки сейчас, на 10 тысяч рублей, то с каждой тысячи рублей в год можно получить 110 рублей. Это доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.

Анастасия Лузгина напоминает, что корпоративные ценные бумаги выпускаются только в белорусских рублях. В иностранной валюте могут выпускаться государственные облигации, доходность которых традиционно последние годы выше доходности валютных банковских депозитов и составляет сейчас по выпускам в продаже 3,2 — 4,5% годовых. При этом такого рода вложения относятся к долгосрочным, то есть выпускаются на несколько лет с номиналом одной облигации в 1000 долларов.

Вложить заначку в недвижимость

Как вариант для крупных вложений — 50−60 тысяч рублей и выше, экономист говорит, что можно рассмотреть рынок недвижимости.

— Если на рынке вторичного жилья при низком спросе снижение стоимости квартир, по отзывам экспертов, происходит достаточно медленно, то на рынке нового жилья ситуация несколько иная, — отмечает эксперт. — Сейчас есть ряд интересных предложений от застройщиков, которые предлагают как рассрочку, так и достаточно привлекательные цены. Если покупать квартиру на этапе ее строительства, то обычно к моменту сдачи ключей от дома ее стоимость возрастает. В тоже время всегда следует учитывать риск затягивания стройки и превращения дома в долгострой.

Как отмечают эксперты по недвижимости, на вторичном рынке квадратный метр дешевеет с конца 2020 года — динамика цен на квартиры в Минске устойчиво отрицательная.

Мы посмотрели, какие минимальные цены на квартиры в Минске сейчас на «вторичке». Нашли за 36 тысяч долларов (почти 94 тысячи рублей), несколько вариантов за 39 тысяч (почти 102 тысячи рублей). То есть чтобы купить такое жилье, заначка должна быть довольно большой.

Также мы посмотрели, можно ли купить дома в Минском районе за 50−60 тысяч рублей. Вариантов за 40−60 тысяч рублей довольно много. Правда, они довольно старые 1947−1970 годы постройки.

Вложиться в криптовалюту и токены компаний

Те, у кого есть как небольшие суммы накоплений, так и крупные сбережения, по мнению Анастасии Лузгиной, могут рассмотреть рынок финтех продуктов.

— Например, вложение средств в токены компаний, криптовалюты и токенизированные финансовые активы, а также инвестирование на краудкредитных площадках предполагает достаточно высокую доходность как в белорусских рублях так и в иностранной валюте, — говорит эксперт. — Однако здесь важно понимать наличие риска падения стоимости криптовалюты или даже невозврата средств заемщиком, наличием трудностей у онлайн-платформы и прочих рисков.

Подводя итог, Анастасия Лузгина еще раз подчеркивает, что современный финансовый рынок предлагает разные варианты для размещения личных накоплений, каждый из которых имеет свой уровень риска и доходность.

— Где бы вы не разместили деньги — в банке, дома или на онлайн-площадке, два этих фактора всегда присутствуют. Для того, чтобы минимизировать вероятность финансовых потерь и при этом получить приемлемую доходность, необходимо стараться сбалансировать структуру своих сбережений по уровню риска и доходности. Также в условиях постоянно возрастающей сложности финансового рынка и воздействия на него экономических и других внешних факторов не следует избегать обращения за квалифицированной помощью к финансовым консультантам.

Работа на фондовом рынке

В качестве еще одного варианта инвестирования экономист предлагает рассмотреть рассмотреть работу на рынке Forex, однако такое инвестирование подойдет далеко не всем, так как для работы на рынке необходимо наличие специальных знаний и времени.

— Альтернативой самостоятельной работе на фондовом рынке может быть полное доверительное управление. В Беларуси ряд финансовых учреждений предлагают такого рода услуги. Плюсами такого вложения средств является то, что банк или финансовая компания поможет клиенту грамотно сформировать инвестиционный портфель, найти баланс между риском и доходностью. При этом деньги клиента могут вкладываться как в белорусские ценные бумаги, так и иностранные, — говорит эксперт. — Минусом таких инвестиций является то, что финансовое учреждение за свои услуги возьмет определенную плату. Кроме того, в зависимости от вида доверительного управления минимальная сумма для инвестирования может быть достаточно велика — доходить до 10 000 долларов. Поэтому такие инвестиции больше подходят для тех, у кого уже накоплена достаточно крупная сумма денег. Альтернативной таких инвестиций могут быть более мелкие вложения в фонды банковского управления или доверительное управление по приказу.

Разместить накопления на инвестиционной площадке

— Если же человек разместил все свои накопления на инвестиционной площадке, то ожидаемая доходность от таких вложений может быть относительно высокой, но и риск невозврата средств будет также выше. С учетом того, что экспертов финансового рынка среди индивидуальных вкладчиков не так много, правительства ряда стран вводят даже ограничения по максимальным суммам вложений в отдельные инвестиционные инструменты, чтобы снизить индивидуальные риски, — продолжает Анастасия Лузгина.