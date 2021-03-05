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Видео с котом в домашнем спа просмотрели более 60 млн раз. Вы тоже должны это увидеть

05.03.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В TikTok стало вирусным видео, где кот и его хозяин расслабляются в домашнем спа. На данный момент его посмотрели больше 62 миллионов раз. Ролик появился в аккаунте Dontstopmeowing, пишет RTVI.

В клипе хозяйка кота по кличке Чейз заходит в комнату и видит, что ее муж вместе с котом расслабляются в домашнем спа. У обоих на глазах огуречная маска.

Фифи (так зовут хозяйку Чейза) выключает расслабляющую музыку. «Эй, ты что делаешь?» — говорит ее муж Рахим. «Что я делаю? Что делаешь ты?!» — злится Фифи. Муж объясняет, что они с котом принимают спа. Фифи говорит, что это глупость и пытается снять огуречную маску с кота. Кот начинает сопротивляться и успокаивается, только когда кусочки огурца возвращаются на место.

Фифи приходится оставить двоих в покое.

@dontstopmeowing

Chase was vibing #fyp #foryou #foryoupage #catsoftiktok #VideoSnapChallenge #Seitan #trending #duet

♬ original sound - Kareem & Fifi

Фифи и Рахим довольно давно ведут свой аккаунт, и большинство последних видео там набирали по несколько миллионов просмотров, но видео в спа стало просто суперхитом.

В интервью блогу Bored Panda супруги объяснили, что решили снимать видео с котами (всего котов у них три) на самоизоляции от скуки.

У ролика в домашнем спа есть продолжение. В клипе можно увидеть всех котов Фифи и Рахима.

@dontstopmeowing

Chase was vibing #fyp #foryou #foryoupage #catsoftiktok #VideoSnapChallenge #Seitan #trending #duet

♬ original sound - Kareem & Fifi

 
 
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