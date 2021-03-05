Прототип корабля SpaceX взорвался после первой успешной посадки – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался после успешной посадки на полигоне в Техасе. Вероятная причина — избыток ракетного топлива.

Starship SN10 взлетел на десять километров, спустился над Мексиканским заливом, а затем приземлился на полигоне SpaceX в районе Бока-Чика. Через примерно восемь минут корабль взорвался. В остальном полет Starship, продолжавшийся шесть с половиной минут, был успешным.

Последние два прототипа достигали такой же высоты в декабре и феврале, но взрывались при посадке. Продолжительность трех последних испытательных полетов длилась шесть с половиной минут.

SpaceX разработала корабль для полетов на Марс и Луну. На его борту могут находиться до 100 человек. Первый орбитальный полет Starship запланирован на конец года.

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