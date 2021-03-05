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Медики назвали лучший коктейль от похмелья
Источник материала: Хартия'97
Медики назвали лучший коктейль от похмелья
Секретом поделились специалисты из Индии.
Индийские ученые опубликовали рецепт коктейля, который, по их словам, поможет быстро избавиться от похмельного синдрома, пишет
Напиток должен состоять из свежевыжатого грушевого сока (65 процентов), лайма (25) и кокосового молока (10). Такой коктейль вкусен, он освежает и насыщает организм минералами и витаминами, которых так не хватает организму после «тяжелой» выпивки.
По словам ученых, также есть продукты, восстанавливающие организм после употребления алкоголя. Это сыр, томаты, огурцы, имбирь, финики, какао и сливки. С потерей калия, сопровождающей потерю жидкости, помогают бороться бананы и киви.
По словам нарколога Юрия Сиволапа, самым оптимальным средством от похмелья является обычная вода. Речь идет об обильном питье с лимоном, брусникой, клюквой. Каких-либо специальных лекарств нет, кроме случаев тяжелого отравления, когда речь идет о детоксикации в стационаре, отметил врач.
Наркологи отмечают, что в январе с алкогольными отравлениями к врачам обращаются в три раза чаще, чем на протяжении остальных месяцев. Люди планируют «немного выпить 31 декабря», а приходят в себя через две недели, так как после первой рюмки теряют над собой контроль.
В 2009 году в Брауновском университете эксперты провели тестирование 100 добровольцев, которые пили водку, бурбон, виски и плацебо-заменитель виски. Выяснилось, что добровольцы, пившие темные напитки, испытывали значительно более тяжелые симптомы похмелья, чем те, кто пил водку. Более тяжелое похмелье вызвали примеси, содержащиеся в этих напитках: в бурбоне их, например, в 37 раз больше, чем в водке.
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Секретом поделились специалисты из Индии.
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