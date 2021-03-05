Источник материала: Хартия'97

Медики назвали лучший коктейль от похмелья 1 5.03.2021, 15:21

Секретом поделились специалисты из Индии.

Индийские ученые опубликовали рецепт коктейля, который, по их словам, поможет быстро избавиться от похмельного синдрома, пишет u-news.com.ua .

Напиток должен состоять из свежевыжатого грушевого сока (65 процентов), лайма (25) и кокосового молока (10). Такой коктейль вкусен, он освежает и насыщает организм минералами и витаминами, которых так не хватает организму после «тяжелой» выпивки.

По словам ученых, также есть продукты, восстанавливающие организм после употребления алкоголя. Это сыр, томаты, огурцы, имбирь, финики, какао и сливки. С потерей калия, сопровождающей потерю жидкости, помогают бороться бананы и киви.

По словам нарколога Юрия Сиволапа, самым оптимальным средством от похмелья является обычная вода. Речь идет об обильном питье с лимоном, брусникой, клюквой. Каких-либо специальных лекарств нет, кроме случаев тяжелого отравления, когда речь идет о детоксикации в стационаре, отметил врач.

Наркологи отмечают, что в январе с алкогольными отравлениями к врачам обращаются в три раза чаще, чем на протяжении остальных месяцев. Люди планируют «немного выпить 31 декабря», а приходят в себя через две недели, так как после первой рюмки теряют над собой контроль.

В 2009 году в Брауновском университете эксперты провели тестирование 100 добровольцев, которые пили водку, бурбон, виски и плацебо-заменитель виски. Выяснилось, что добровольцы, пившие темные напитки, испытывали значительно более тяжелые симптомы похмелья, чем те, кто пил водку. Более тяжелое похмелье вызвали примеси, содержащиеся в этих напитках: в бурбоне их, например, в 37 раз больше, чем в водке.

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