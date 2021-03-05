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«Даже «ябатьки» выйдут»: на Красносельском цементном заводе зреет выступление рабочих
Источник материала: Хартия'97
«Даже «ябатьки» выйдут»: на Красносельском цементном заводе зреет выступление рабочих
Зарплаты на предприятии резко упали.
Работники ОАО «Красносельскстройматериалы» — одного из трех «модернизированных» цементных заводов — жалуются на падение зарплат.
— Сейчас на руки я получаю 600 рублей. Летом я получал приблизительно 1200. Фактическая зарплата упала потому, что нас заставляют приказом гулять по три дня, — рассказывает
Еще один работник завода присылает свои расчетники. За август 2020 года он получил на руки 723 рубля + 214 рублей аванса. А за январь — 404 рубля + аванс в 172 рубля.
— Полный аванс обычно 250–280 рублей. Сейчас уже два раза пришло по 92 рубля. Спихнули все на какие-то проблемы с долгами, — рассказывает рабочий из Красносельска. — Раньше грузчики получали больше мастера, да и объем работы был меньше. Нам доплачивали за уборку территории, сейчас такого нет. В летний сезон объем работы сейчас делается большой, зарплата 1200, но это того не стоит. А зимой принудительно заставляют гулять выходные без сохранения зарплаты.
Зарплаты режут, объем работы не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Раньше такого не было. «Контору» все время ОБЭП «щемит», а толку нет. На днях ОМОН возле “конторы” крутился. Не знаю, с чем это все связано, но все же.
Проблемы с зарплатами на КСМ связывают со вступлением в холдинг — Белорусскую цементную компанию. Это произошло в 2018 году.
— Зимой зарплата падает у нас давно. Такая ситуация на многих заводах. Но сейчас это почувствовалось очень сильно. Даже лукашенковские с завода говорят, что если им не будут платить зарплату, то выйдут на демонстрацию, — продолжает инженер.
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Зарплаты на предприятии резко упали.
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