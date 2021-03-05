Источник материала: Хартия'97

«Руки прочь от «Весны!»: правозащитники выступили с заявлением 5.03.2021, 15:12

Фото: «Весна»

Правозащитный центр отреагировал на сфабрикованное властями против него уголовное дело.

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело, возбужденное по факту деятельности правозащитного центра «Вясна», сообщают правозащитники .

Уголовное дело возбуждено по ст. 342 УК. На данный момент в его рамках происходят активные следственные действия: обыски в офисах наших региональных отделений и в квартирах членов организации, вызовы на допросы и другие процессуальные действия.

— Надо отметить, что накануне этих событий по подобным обвинениям были взяты под стражу правозащитники и волонтеры ПЦ «Весна» Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, а по государственному телевидению ведется пропагандистская информационная кампания, в которой ПЦ «Весна» фактически обвиняют в террористической деятельности, — говорится в заявлении «Весны».

Правозащитники отмечают, что правозащитный центр «Весна», который в апреле этого года будет отмечать 25-летие своей деятельности, является добровольным объединением граждан, действующих в соответствии с Декларацией о праве и обязанностях отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, гарантирующей право каждого индивидуально либо в группе лиц защищать права других. Такая деятельность полностью соответствует Конституции Беларуси и должна быть гарантирована со стороны государства.

— «Весна» никогда не являлась организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживала мирную реализацию гражданских и политических свобод. Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ «Весна» как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Александра Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране, — отмечают в «Весне».

Правозащитный центр требует от властей Беларуси:

• немедленно прекратить уголовное преследование в отношении ПЦ «Весна» и преследование членов нашей организации;

• немедленно освободить из-под стражи правозащитников и волонтеров ПЦ «Весна» Марфу Рабкову, Андрея Чепюка, Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу, наших коллег из Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, а также сотен других политических заключенных;

• прекратить практику арестов и судебного преследования правозащитников в Беларуси;

• гарантировать возможность всем правозащитникам в Беларуси осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.

Напомним, утром 16 февраля силовики с обысками пришли к представителям Белорусской ассоциации журналистов, правозащитникам, волонтерам, юристам, а также профсоюзным активистам . Везде изымали технику, средства связи, деньги, документы, касающиеся деятельности организаций, а также флаги, плакаты, печатную продукцию. Несколько человек были задержаны.

В МВД считают, что правозащитники и журналисты, «выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности».

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