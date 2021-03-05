Источник материала: Хартия'97

Гособлигации России рухнули на новостях о подготовке санкций США 2 5.03.2021, 15:06

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Под ударом оказались российские олигархи.

Ужесточение санкционной риторики Запада прокатило рынок российского госдолга на «американских горках», пишет finanz.ru .

Спустя день после рекордного за четыре месяца роста цены долговых бумаг правительства РФ обвалились на максимальную за полгода величину после того, как Bloomberg cо ссылкой на источники сообщил, что Лондон и Вашингтон рассматривают дополнительные санкции против России.

По данным агентства, под ударом могут оказаться российские олигархи, а также суверенный долг, при условии что Кремль откажется допускать инспекторов на объекты химического оружия и снова нарушит международные нормы, запрещающие его применение.

Хотя запрет на операции с российским долгом рассматривается как крайний сценарий, а его введение Джо Байден намерен координировать с ЕС (который вряд ли поддержит такую меру), страх перед санкциями ударил по рынку ОФЗ, который пытается оправиться от распродажи в начале года.

В первый час торгов на МосБирже индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, сдал весь показанный накануне рост, проседая на 0,59% - максимально с 17 августа.

На 13.47 по белорусскому времени 6-летние ОФЗ 26207 дешевеют на 0,62%, 10-летние ОФЗ 26218 - на 0,63%, а 19-летние ОФЗ 26230 теряют в цене 1%. Доходности этих выпусков выросли до 6,38%, 6,73% и 6,94% соответственно.

«Возможность введения санкций на ОФЗ присутствует среди опций давно», - напоминает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. США рассматривали такие санкции еще в 2017 году, но отказались от них при администрации Дональда Трампа.

В 2018-м в конгресс было внесено не менее шести законопроектов, которые запрещали бы американским инвесторам держать российские бумаги. Но ни один из них не дошел до голосования.

Хотя история не новая, явный сигнал о возможности жестких мер будет, вероятно, сдерживать дальнейшее восстановление рынка до прояснения ситуации, отмечает Полевой.

Рубль стоически переносит угрозу, которая в худшем случае породит отток капитала из России на 42 млрд долларов - столько, по оценке ЦБ, нерезиденты держат в рублевых бумагах Минфина.

На вечерних торгах в четверг курс доллара подскакивал на рубль, но дальше двинуться на смог. На 13.55 мск пятницы сделки с расчетом завтра проходят на валютном рынке по 74,62 рубля за доллар (-0,11%) и 89,06 рубля за евро (-0,43%).

Рубль поддерживает дорожающая нефть, а также тот факт, что санкции заявлены как экстремальная мера и будут введены при повторном нарушении запрета на применении химического оружия, указывает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Кроме того, опасность вложений в Россию - не новость для инвесторов. «Наш госдолг давно токсичен, и тот, кто в нем сидит или покупает, давно все для себя решил», - отмечает Коган.

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