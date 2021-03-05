Источник материала: Хартия'97

Экс-следователь: Часть силовиков не хочет мараться и заинтересованы в изменении ситуации 2 5.03.2021, 15:04

Наиболее одиозным карателям показывают, что им придется отвечать за свои слова.

Вчера BYPOL опубликовал напутствие силовикам от человека с голосом, похожим на голос экс-министра внутренних дел Юрия Караева.

В обращении белорусов называют «туповатым и недалеким народом», «жирными обывателями». Обращаясь к силовикам человек, он призывает идти и убирать «эту тварь».

Сайт «БП» попросил бывшего следователя прокуратуры и руководителя правозащитной организации «Правовая помощь населению» Олега Волчека прокомментировать слив выступления Караева:

— Скорее всего, это не внутренний слив, а конкурирующей белорусской спецслужбы. Слив сделан специально в день милиции, чтобы показать, что пишутся все разговоры не только среднего и начальствующего звена, но и самих министров.

Некие силы показывают, что всем придется отвечать за свои слова. В этой записи слышны угрозы в адрес народа. Думаю, часть силовиков, которые работают в этой системе, тоже заинтересованы в изменении ситуации.

За прошедшие полгода в семьях силовиков возникли серьезные проблемы, часть силовиков, которые не запятнаны в репрессиях, хотят вернуться в нормальное правовое поле, – считает руководитель правозащитной организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

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