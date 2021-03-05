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В БГТУ прошла акция солидарности
Источник материала: Хартия'97
В БГТУ прошла акция солидарности
Фотофакт.
Вот такие листовки появились сегодня на стенах Белорусского государственного технологического университета (БГТУ), пишет телеграм-канал
Это напоминание о тех студентах и студентках, которые вместо того, чтобы учиться, видеться с друзьями и радоваться наступлению весны, уже 4 месяца находятся в заключении.
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Фотофакт.
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