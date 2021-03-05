Источник материала: Хартия'97

В БГТУ прошла акция солидарности 5.03.2021, 14:50

иллюстрационное фото

Фотофакт.

Вот такие листовки появились сегодня на стенах Белорусского государственного технологического университета (БГТУ), пишет телеграм-канал «Баста» .

Это напоминание о тех студентах и студентках, которые вместо того, чтобы учиться, видеться с друзьями и радоваться наступлению весны, уже 4 месяца находятся в заключении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.