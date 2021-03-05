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Что может привести к девальвации рубля уже на следующей неделе. Рассказываем

05.03.2021 15:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что может привести к девальвации рубля уже на следующей неделе. Рассказываем
Иллюстративное фото
Рубль проигнорировал уже введенный пакет санкций, болезненно пережил готовящиеся ограничения, но бодрится на фоне дорожающей нефти. Хотя все эти события привычны, и инвесторы с аналитиками научились примерно представлять, что произойдёт в будущем.

Итак, белорусский рубль сохраняет жесткую привязку к российскому рублю. А судьба к «россиянину» на прошедшей неделе была не очень благосклонна. Судите сами:

- в начале недели нефть немного подешевела и пошли разговоры о санкциях США и ЕС в отношении РФ
чуть позже стало известно, что санкции оказались буквально «смехотворными», а нефть в четверг принялась дорожать;

- между тем, в четверг заговорили о новых санкциях в отношении России, уже из-за химоружия. А это серьезные обвинения

— как итог, вечером 4 марта курс российского рубля немного обвалился. Что отразилось на ситуации с валютой в России.

5 марта на Московской бирже курс доллара подпрыгнул на 64,11 копейки, до 74,4275 RUB. А впереди — длинные выходные.

Кстати, белорусский рубль на прошедшей неделе не очень-то ориентировался на восточного собрата, а жил своей собственной «жизнью». И пятничное падение росрубля «белка» в полной мере ещё не отыграла


И все бы ничего, если бы не крайне напряженная ситуация у самых границ РФ. СМИ о ней не особенно распространяются, но она уже сложилась.

Дело в том, что с начала марта началось обострение военной ситуации между Украиной и непризнанными республиками ДНР и ЛНР. Обе стороны обстреливают друг друга, нарушая Минские договоренности, а Украина вдобавок стягивает к линии противостояния тяжелые вооружения, в том числе танки.

Вы скажете: «А нам то что с того?» Опасность всей ситуации кроется в том, что на границе РФ и Украины в любой момент может вспыхнуть полномасштабная война. За ней последует обвинение РФ в нарушении международных договоренностей, новый (более серьёзный пакет санкций) и курс российского рубля попросту «ляжет» под весом доллара и евро. А вслед за ним… Но не будем о грустном.

Пока что остаётся только одно — внимательно следить за новостями.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 5 марта 2021-го года выглядят следующим образом:

- курс доллара подрос на 0,0025 (+0,10%), до 2,6105 белорусского рубля;

- курс евро ушел вниз на 0,0220 (-0,70%), до 3,1197 белорусского рубля;

- российский рубль стал дешевле на 0,0248 (-0,70%). В итоге, за российскую валюту дают 3,5091 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Новости
 
 
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