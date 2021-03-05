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СК возбудил уголовное дело в отношении деятельности Правозащитного центра «Весна»

05.03.2021 15:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

СК возбудил уголовное дело в отношении деятельности Правозащитного центра «Весна»
Слева направо: Валентин Стефанович, Евгения Паращенко, Алесь Беляцкий
Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата СК расследуется уголовное дело, возбужденное по факту деятельности лишенного регистрации Правозащитного центра «Весна», сообщает spring96.org.

Уголовное дело возбуждено по ст. 342 УК (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). В рамках дела прошли обыски в офисах региональных отделений и в квартирах членов организации, вызовы на допросы и другие процессуальные действия.

По версии следствия, «Весна» якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий.


Ранее по подобным обвинениям были взяты под стражу правозащитники и волонтеры «Весны» Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица.

Совет Правозащитного центра призывает:

— Немедленно прекратить уголовное преследование в отношении «Весны» и преследование членов организации, освободить из-под стражи перечисленных выше правозащитников и волонтеров, их коллег из Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, а также сотен других политических заключенных, прекратить практику арестов и судебного преследования правозащитников в Беларуси;

— Гарантировать возможность всем правозащитникам в Беларуси осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.
 
 
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По версии следствия, «Весна» якобы осуществляет финансирование незаконных массовых мероприятий.
 
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