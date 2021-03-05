Источник материала: UDF



Слева направо: Валентин Стефанович, Евгения Паращенко, Алесь Беляцкий

сообщает

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК возбудил уголовное дело в отношении деятельности Правозащитного центра «Весна» По версии следствия, «Весна» якобы осуществляет финансирование незаконных массовых мероприятий.

Уголовное дело возбуждено по ст. 342 УК (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). В рамках дела прошли обыски в офисах региональных отделений и в квартирах членов организации, вызовы на допросы и другие процессуальные действия.По версии следствия, «Весна» якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий.Ранее по подобным обвинениям были взяты под стражу правозащитники и волонтеры «Весны»Совет Правозащитного центра призывает:— Немедленно прекратить уголовное преследование в отношении «Весны» и преследование членов организации, освободить из-под стражи перечисленных выше правозащитников и волонтеров, их коллег из Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, а также сотен других политических заключенных, прекратить практику арестов и судебного преследования правозащитников в Беларуси;— Гарантировать возможность всем правозащитникам в Беларуси осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.