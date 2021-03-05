ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава МИД Литвы ответил белорусским властям: «Скорее ад замерзнет, чем мы рассмотрим ваши требования»

05.03.2021 15:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Глава МИД Литвы ответил белорусским властям: «Скорее ад замерзнет, чем мы рассмотрим ваши требования»
Габриэлиус Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис прокомментировал запрос Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции Светланы Тихановской.

«Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище преследуемые режимом демократические силы. Таким образом, любой, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режиму — ни из-за борьбы за демократию, ни за свободу слова или религии. И мы можем сказать белорусскому режиму, что скорее ад замерзнет, чем мы рассмотрим ваши требования», — заявил литовский министр.


Напомним, Генпрокуратура Беларуси направила запрос об экстрадиции Светланы Тихановской в ​​Литву —«для привлечения к ответственности за преступления против власти, общественной безопасности и государства».


Ранее заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адаменас заявил в интервью DW, что Литва не будет выдавать Тихановскую Лукашенко.

— Литва отказала в выдаче в особо циничной форме, — пишет Телеграм канал Письма к дочери. Даже не дожидаясь официального запроса, литовский замминистра назвал его «ритуальным действием», не имеющим практического смысла. Да еще сказал, что ни Литва, ни Евросоюз не признают белорусские власти а, значит, и двусторонние отношения Литвы с белорусскими властями «практически невозможны».

Эти его слова – это, собственно, ответ на сигналы, которые белорусские власти затеяли вдруг подавать в сторону западного вектора. Эти слова и комментарий представителя Евросоюза по поводу приговора Борисевич и Сорокину. Как-то не впечатлились они там «гуманностью» белорусского суда, а больше впечатлились тем, что убийство Бондаренко до сих пор не расследовано.

А после переговоров в Сочи белорусским властям, видимо, хочется привлечь к себе внимание Запада. Чтобы хоть иллюзию внешней политики изобразить, если уж с самой внешней политикой не задалось.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, Генпрокуратура Беларуси направила в Литву запрос об экстрадиции Светланы Тихановской.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники требуют от властей прекращения арестов и судебного преследования правозащитников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by