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Глава МИД Литвы ответил белорусским властям: «Скорее ад замерзнет, чем мы рассмотрим ваши требования»
Источник материала: UDF
Габриэлиус Ландсбергис
«Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище преследуемые режимом демократические силы. Таким образом, любой, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режиму — ни из-за борьбы за демократию, ни за свободу слова или религии. И мы можем сказать белорусскому режиму, что скорее ад замерзнет, чем мы рассмотрим ваши требования», — заявил литовский министр.
Напомним, Генпрокуратура Беларуси направила запрос об экстрадиции Светланы Тихановской в Литву —«для привлечения к ответственности за преступления против власти, общественной безопасности и государства».
Ранее заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адаменас заявил в интервью DW, что Литва не будет выдавать Тихановскую Лукашенко.
— Литва отказала в выдаче в особо циничной форме, —
Эти его слова – это, собственно, ответ на сигналы, которые белорусские власти затеяли вдруг подавать в сторону западного вектора. Эти слова и комментарий представителя Евросоюза по поводу приговора Борисевич и Сорокину. Как-то не впечатлились они там «гуманностью» белорусского суда, а больше впечатлились тем, что убийство Бондаренко до сих пор не расследовано.
А после переговоров в Сочи белорусским властям, видимо, хочется привлечь к себе внимание Запада. Чтобы хоть иллюзию внешней политики изобразить, если уж с самой внешней политикой не задалось.
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Глава МИД Литвы ответил белорусским властям: «Скорее ад замерзнет, чем мы рассмотрим ваши требования»
Напомним, Генпрокуратура Беларуси направила в Литву запрос об экстрадиции Светланы Тихановской.
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