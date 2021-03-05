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«Руки прочь от «Весны»! СК возбудил уголовное дело против правозащитной организации

05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

СК возбудил уголовное дело по факту деятельности Правозащитного центра «Вясна».

«Руки прочь от «Весны»! СК возбудил уголовное дело против правозащитной организации

Данное уголовное дело возбуждено по ст. 342 УК «Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». На данный момент в его рамках происходят активные следственные действия: обыски в офисах наших региональных отделений и в квартирах членов организации, вызовы на допросы и другие процессуальные действия, сообщает Совет Правозащитного центра.

По мнению органов следствия, ПЦ «Весна» якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Напомним, накануне по подобным обвинениям были взяты под стражу правозащитники и волонтеры ПЦ «Весна» Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица

— ПЦ «Весна» никогда не являлся организатором каких бы то не было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод.

При этом мы в очередной раз отмечаем, что акции протеста против фальсификаций итогов выборов президента в 2020, 2021 гг. носили преимущественно мирный характер. Несмотря на это, против протестующих были применены непропорциональная сила, спецсредства и оружие. Наиболее вопиющим фактом является использование массовых и системных пыток в отношении задержанных участников акций протеста со стороны представителей силовых ведомств.

В сложившейся ситуации острого кризиса с правами человека в стране деятельность ПЦ «Весна» направлена на помощь жертвам политических репрессий и массовых нарушений прав человека. В этих целях мы активно взаимодействуем с международными механизмами защиты прав человека, включая такие международные организации, как ОБСЕ и ООН, — отметили  члены Совета Правозащитного центра.

Уголовное преследование по факту своей деятельности они расценивают как «очередное преследование в связи с активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима А. Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране».

Правозащитники выражают протест в связи с очередными репрессиями в отношении членов своей организации и требуем  прекратить уголовное преследование, немедленно освободить из-под стражи правозащитников и волонтеров ПЦ «Вясна», а также  Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского и сотни политзаключенных, прекратить практику арестов и судебного преследования правозащитников, гарантировать им возможность осуществлять свою законную деятельность без ограничений и без страха мести.

— Мы в очередной раз заявляем: руки прочь от «Весны», руки прочь от весновцев! — требуют правозащитники.

Наезд на «Весну» многие расценили, как превентивные действия против возможных весенних протестов. 

«Весенних протестов не будет, если посадить «Весну», — иронизируют в Сети.

«Руки прочь от «Весны»! СК возбудил уголовное дело против правозащитной организации

Общественное объединение «Весна» в апреле этого отметит 25-летие своей деятельности. На протяжении всех лет организация регулярно сталкивается с актами давления, запугивания и преследования своих членов за осуществление правозащитной деятельности.

В 2001 году организация была незаконно лишена государственной регистрации и вынуждена последние 18 лет защищать права человека в стране без регистрации Министерства юстиции.

В 2011 году старейшины объединения Алесь Беляцкий был осужден на четыре с половиной года лишения свободы за получение иностранной помощи на правозащитную деятельность организации.

16 февраля 2021 года в квартирах членов организации и офисах в нескольких городах прошли внезапные обыски.

 
 
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СК возбудил уголовное дело по факту деятельности Правозащитного центра «Вясна».
 
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