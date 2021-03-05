«Руки прочь от «Весны»! СК возбудил уголовное дело против правозащитной организации

Источник материала: Салiдарнасць

СК возбудил уголовное дело по факту деятельности Правозащитного центра «Вясна».





Данное уголовное дело возбуждено по ст. 342 УК «Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». На данный момент в его рамках происходят активные следственные действия: обыски в офисах наших региональных отделений и в квартирах членов организации, вызовы на допросы и другие процессуальные действия, сообщает Совет Правозащитного центра.

По мнению органов следствия, ПЦ «Весна» якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Напомним, накануне по подобным обвинениям были взяты под стражу правозащитники и волонтеры ПЦ «Весна» Марфа Рабкова , Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица

— ПЦ «Весна» никогда не являлся организатором каких бы то не было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод.

При этом мы в очередной раз отмечаем, что акции протеста против фальсификаций итогов выборов президента в 2020, 2021 гг. носили преимущественно мирный характер. Несмотря на это, против протестующих были применены непропорциональная сила, спецсредства и оружие. Наиболее вопиющим фактом является использование массовых и системных пыток в отношении задержанных участников акций протеста со стороны представителей силовых ведомств.

В сложившейся ситуации острого кризиса с правами человека в стране деятельность ПЦ «Весна» направлена на помощь жертвам политических репрессий и массовых нарушений прав человека. В этих целях мы активно взаимодействуем с международными механизмами защиты прав человека, включая такие международные организации, как ОБСЕ и ООН, — отметили члены Совета Правозащитного центра.

Уголовное преследование по факту своей деятельности они расценивают как «очередное преследование в связи с активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима А. Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране».

Правозащитники выражают протест в связи с очередными репрессиями в отношении членов своей организации и требуем прекратить уголовное преследование, немедленно освободить из-под стражи правозащитников и волонтеров ПЦ «Вясна», а также Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского и сотни политзаключенных, прекратить практику арестов и судебного преследования правозащитников, гарантировать им возможность осуществлять свою законную деятельность без ограничений и без страха мести.

— Мы в очередной раз заявляем: руки прочь от «Весны», руки прочь от весновцев! — требуют правозащитники.

Наезд на «Весну» многие расценили, как превентивные действия против возможных весенних протестов.

«Весенних протестов не будет, если посадить «Весну», — иронизируют в Сети.





Общественное объединение «Весна» в апреле этого отметит 25-летие своей деятельности. На протяжении всех лет организация регулярно сталкивается с актами давления, запугивания и преследования своих членов за осуществление правозащитной деятельности.

В 2001 году организация была незаконно лишена государственной регистрации и вынуждена последние 18 лет защищать права человека в стране без регистрации Министерства юстиции.

В 2011 году старейшины объединения Алесь Беляцкий был осужден на четыре с половиной года лишения свободы за получение иностранной помощи на правозащитную деятельность организации.

16 февраля 2021 года в квартирах членов организации и офисах в нескольких городах прошли внезапные обыски .