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Власти РБ сменили главу Банка развития
Источник материала: АФН
Белорусские власти неожиданно, но достаточно закономерно с точки зрения нынешних порядков в стране решили сменить председателя правления Банка развития.
Нового главу банка коллективу представил сам премьер Роман Головченко.
"Наблюдательный совет банка принял решение о назначении Александра Егорова на должность председателя правления. Назначение в установленном порядке согласовано с главой государства", - сказал Головченко (цитата БелТА).
Егоров, ранее занимавший должность зампреда Беларусбанка, приступит к исполнению своих обязанностей уже с 9 марта.
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Белорусские власти неожиданно, но достаточно закономерно с точки зрения нынешних порядков в стране решили сменить председателя правления Банка развития.
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