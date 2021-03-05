Власти РБ сменили главу Банка развития

Источник материала: АФН

Белорусские власти неожиданно, но достаточно закономерно с точки зрения нынешних порядков в стране решили сменить председателя правления Банка развития.

Нового главу банка коллективу представил сам премьер Роман Головченко.

"Наблюдательный совет банка принял решение о назначении Александра Егорова на должность председателя правления. Назначение в установленном порядке согласовано с главой государства", - сказал Головченко (цитата БелТА).

Егоров, ранее занимавший должность зампреда Беларусбанка, приступит к исполнению своих обязанностей уже с 9 марта.