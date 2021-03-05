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На «Берлинале» победил фильм об истории с интимным видео, которое утекло в Сеть

05.03.2021 15:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фильм румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» об учительнице, чьи интимные видео «утекли» в Сеть победил на «Берлинале». Об сообщается в Twitter киносмотра.

«Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» — история об учительнице, чье интимное видео, записанное мужем, попадает в Сеть. На него натыкаются ученики, и их родители требуют отстранить женщину от работы с детьми. В своем фильме режиссер поднимает тему двойных стандартов и лицемерия в обществе, которое полно предрассудков и узких взглядов.

Раду Жуде уже был лауреатом Берлинского кинофестиваля в 2015 году. Тогда он получил «Серебряного медведя» за картину «Браво!».

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Фильм румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» об учительнице, чьи интимные видео «утекли» в Сеть победил на «Берлинале». Об...
 
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