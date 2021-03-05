Астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле ранним утром

Источник материала: Tut.by

Астероид размером с Эйфелеву башню пролетит мимо Земли ранним утром по минскому времени и не вернется до 2029 года. Об этом пишет Live Science.



Фото: wikimedia.org

Астероид был впервые замечен в 2004 году. Он получил название «Апофис» в честь древнеегипетского демона, огромного змея-разрушителя, который живет в темноте подземного мира и пытается уничтожить Солнце в течение его ночного перехода. Дело в том, что раньше считалось, будто вероятность столкновения этого астероида с Землей в 2029 году составляет 3%. Но обновленные расчеты показывают, что он не столкнется с Землей ни в 2029 году, ни во время следующего прохода в 2036 году. По-прежнему существует небольшая вероятность того, что астероид может врезаться в Землю в 2068 году, но возвращение этого небесного тела в 2021 и 2029 годах должны дать астрономам больше информации.

Так, ранним утром 6 марта астероид пройдет мимо нашей планеты на расстоянии, более чем в 40 раз превышающем расстояние от Земли до Луны. Но это можно считать репетицией перед возвращением астероида 13 апреля 2029 года, когда Апофис приблизится к Земле так же близко, как некоторые из спутников на самой высокой орбите.

Астероид имеет ширину в 340 метров и состоит из камня, железа и никеля. По данным НАСА, он, вероятно, по форме похож на арахис, хотя астрономы получат лучшее представление о его форме, когда он пройдет мимо Земли.

Астероид совершает полный оборот вокруг Солнца примерно каждые 11 месяцев. 5 марта в 20.15 EST (4.15 утра 6 марта по минскому времени) он приблизится к Земле на расстояние 150 миллионов километров. Его нельзя будет увидеть невооруженным глазом, но ученые используют для этой цели планетарный радар.