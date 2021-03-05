Первый раз за 200 дней протеста: в Минске молотком разнесли стекла правительственного здания

Источник материала: KYKY

В Минске мужчина молотком разбил стекла Дома правительства – его задержали на месте, сообщает МВД.

Это случилось вечером 3 марта. Задержанный – 30-летний мужчина. В МВД говорят, что он «был в неадекватном состоянии и объяснил свои действия желанием «править». Также мужчина рассказал «правоохранителям», что летом «ходил по городу с рупором и призывал не быть безразличными к судьбе своей страны».

Задержанного отвезли в медучреждение, чтобы оценить его состояние, а материалы проверки передали следователям. Раньше он не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.