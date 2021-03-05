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Перепелица: почему Литва не выдает Тихановскую

05.03.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Перепелица: отдавать Тихановскую Литва не намерена

Литва не намерена рассматривать и обсуждать запрос Генпрокуратуры Беларуси о выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая находится в этой стране с августа 2020 года. Об этом заявил в пятницу глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Быстрее ад покроется льдом, чем мы начнем обсуждать требование (по выдаче Тихановской)", – приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства слова министра. 

Прокомментировать столь жесткую позицию Вильнюса мы попросили известного литовского журналиста Сергея Перепелицу.

© Photo : БелаПАН
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"Лансбергис сказал, что не только Тихановская, но и все, кто нашел прибежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности. Так что законами у нас рулит не прокуратура, не суд... Министр иностранных дел сказал – и все! А вот как ответят на эти запросы соседние страны – Латвия, Эстония? В Евросоюзе много государств с трезвыми политиками, неизвестно, как бы отреагировали на подобный запрос и в Финляндии, которую Тихановская недавно посетила, передвигаясь на элитных машинах в сопровождении четырех охранников", – отметил собеседник Sputnik.

Комментарий известного литовского журналиста Сергея Перепелицы слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Почему запрос белорусской Генпрокуратуры на выдачу Светланы Тихановской останется неудовлетворенным, слушателям радио Sputnik пояснил литовский журналист Сергей...
 
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