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Перепелица: почему Литва не выдает Тихановскую
05.03.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Литва
"Быстрее ад покроется льдом, чем мы начнем обсуждать требование (по выдаче Тихановской)", – приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства слова министра.
Прокомментировать столь жесткую позицию Вильнюса мы попросили известного литовского журналиста Сергея Перепелицу.
© Photo : БелаПАН
"Лансбергис сказал, что не только Тихановская, но и все, кто нашел прибежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности. Так что законами у нас рулит не прокуратура, не суд... Министр иностранных дел сказал – и все! А вот как ответят на эти запросы соседние страны – Латвия, Эстония? В Евросоюзе много государств с трезвыми политиками, неизвестно, как бы отреагировали на подобный запрос и в Финляндии, которую Тихановская недавно посетила, передвигаясь на элитных машинах в сопровождении четырех охранников", – отметил собеседник Sputnik.
Комментарий известного литовского журналиста Сергея Перепелицы слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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