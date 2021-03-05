По соображениям совести: как проходит альтернативная служба в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вот уже пять лет у молодежи есть право вместо службы в Вооруженных силах пройти альтернативную - на гражданке. Но вот подробностей кто, где и как смог реализовать эту новую норму в законе, пока крайне мало. Как может выглядеть ситуация на практике, узнал Sputnik.

Статус и обязанности

В военном билете для троих парней из Гродненской области будет указано: "Республиканский интернат ветеранов войны и труда". За плечами санитаров 14 месяцев службы. Восемь из них – фактически в заточении: карантин во время пандемии для сотрудников соцучреждения крайне строгий. Стоит учитывать, что проживающие в интернате – это люди, которым в среднем около 90 лет. Так что суровые меры для такого контингента в сложившейся эпидемиологической ситуации не излишни.

© Photo : Фото предоставлено Павлом Винарским Пожилым пациентам приходится помогать и в технических вопросах

"Альтернативщики", гражданский персонал, добровольцы. Похоже, молодые люди и сами затрудняются сказать, как все же неформально именовать свой нынешний статус. Из-за широких функциональных обязанностей нельзя ограничиться и названием лишь одной профессии. Но об этом чуть ниже.

Аким, Елисей и Павел говорят, что альтернативная служба гораздо сложнее военной. Уверенность в этом придают выводы, сделанные после общения с друзьями и знакомыми, которые отдали долг родине в армии.

Возможно, единственное послабление заключается в более свободном использовании гаджетов. К слову, устройства выручают при дистанционном общении: принимать журналистов лично пока остерегаются.

Вера и служба

20-летний Елисей Мартишко родом из Волковыска. К моменту призыва в декабре 2020-го успел получить диплом и специальность автослесаря-ремонтника. Но по профессии пока поработать не удалось. В военкомате его долго уговаривали и обещали отправить служить в армию пограничником.

"Пришлось настоять, потому что брать в руки оружие мне не позволяет вера. Я сам из семьи баптистов. И по благословению попал служить сюда под Минск, в Республиканский интернат, – непривычно по-граждански объясняет служивый. – Не подумайте, что жалуюсь, но первое время было тяжело. Сами понимаете, старики здесь некоторые уже не могут самостоятельно передвигаться. Снег убирали. А летом в жару были вынуждены целый день находится в противочумных комбинезонах".

© Photo : Фото предоставлено Елисеем Мартишко Елисея в военкомате обещали отправить служить в погранвойска

Из Вороново в Ждановичи на три года переехал и 19-летний Павел Винарский. Он самый младший среди троих. Евангельский христианин говорит, что не только религия сыграла решающую роль при выборе альтернативной службы.

"Я все взвесил и решил, что не хочу терять полтора года, когда здесь успею совмещать и получить образование на заочной форме. Правда, из-за сессий мне придется служить на два месяца дольше остальных ребят. Но, согласитесь, диплом все равно привлекательнее солдатской подготовки, ведь я в перспективе никогда не рассматривал связать жизнь с армией", – говорит "боец".

"Курс молодого бойца" альтернативной службы

Ребята признаются, что когда впервые переступили порог интерната, о них судачили, мол что ж парни так "косить" решились. Но спустя месяцы они работой завоевали уважение и репутацию.

© Photo : Фото предоставлено Елисем Мартишко Многие жильцы интерната уже не могут самостоятельно передвигаться

Кроме непосредственно ухода за пожилыми ветеранами, который имеет множество нюансов - ведь среди них много лежачих, которые не в состоянии обслуживать свои потребности - на плечах ребят также прогулки с пожилыми людьми, стирка, уборка, разнос еды, застилание кроватей, уборка снега и множество других рутинных дел. На самой грязной работе на все соцучреждение - семь человек.

"Сами санитарки как-то пытались нас огородить от некоторых обязанностей и говорили, что это не мужская работа: мыть, чистить, убирать", – вспоминает еще один "альтернативщик" группы Аким Шелетун.

Собеседник – техник-программист из деревни Новоельня Дятловского района успел – поработать тестировщиком. 23-летний парень, казалось бы, мог претендовать со своей специальностью на место в недавно образованной в армии IT-роте. Но иллюзий на этот счет не питает.

© Photo : Фото предоставлено Акимом Шелетуном Средний возраст проживающих в интернате - 90 лет

"Там очень высокий конкурс. Меня в армию уговаривал идти военком, который по совместительству работал в школе учителем по физкультуре. Но он знал мои убеждения. И лишь махнул рукой, сказав, что на альтернативную службу придется очень много документов оформлять, – рассказывает Шелетун. – Недавно встретил знакомого десантника. Естественно, обменялись опытом службы. После того, как он узнал, что нам тут приходится старикам подгузники менять, сказал только, что он бы так не смог. Нам тоже первое время было не по себе от этого, но сейчас относимся как к естественной необходимости".

Торт и "Ход королевы"

Рабочая неделя у проходящих альтернативную службу длится шесть дней. В свободное время ребята стараются найти время для разрядки и отдыха.

"Вечерами просматриваю проповеди на YouTube. Молимся. Спать ложимся, как правило, не позднее 10 вечера. Правда, периодически приходится по вечерам просить Елисея улечься, он увлекается всякими радиотехническими штучками и засиживается допоздна", – описывает быт Павел Винарский.

Баптист, евангельский христианин, протестант. Парни шутят, что живут, как в монастыре, а с их различными взглядами на религию впору приходы организовать. И, как бы не звучало забавно, они даже отпраздновали 23 февраля - по-мирски. Ребята не обременены вредными привычками, потому любые даты, в том числе личные, отмечают за столом со сладостями.

© Photo : Фото предоставлено Акимом Шелетуном Молодые люди стараются найти время для отдыха и разрядки

"С этим связана забавная история, – рассказывает Аким. – У меня скоро день рождения, так вот в прошлом году по этому случаю поехали покупать торт. Выбрали. Заказали. Но на цену не посмотрели, а в итоге вышло, что лакомство обошлось мне в 35 рублей. По сей день мое угощение считается самым дорогостоящим среди ребят".

"Чтобы отвлечься в будние дни смотрим по вечерам кино. Будете смеяться, но недавно пересмотрели "Доспехи Бога" с Джеки Чаном. Конечно, не остался в стороне и последний сериал-хит "Ход королевы", – признаются служивые киноманы.

Борщ за свой счет

День у "альтернативщиков" начинается в 8 утра. После двухчасового обеда смена продолжается до 18:00. Потом до 21 часа каждый старается максимально использовать несколько часов по собственному усмотрению. В хорошую погоду проводят время на улице.

В отличие от солдат, кроме обязанностей по службе "альтернативщики" немалую часть времени вынуждены уделять кухне и быту. Ребята говорят, что их стараются подкармливать коллеги, которые понимают, что молодой растущий организм требует дополнительных калорий. Но завтрак, обед и ужин – всецело их забота. Как и расходы на питание.

© Photo : Фото предоставлено участниками событий Аким, Павел и Елисей исповедуют разные религии, но никаких проблем это не доставляет

"В первый год службы зарплата была 368 рублей. Теперь 449, – отмечает Павел Винарский. – В нашем распоряжении есть плита и духовой шкаф. Так что варим борщи, запекаем мясо. Кулинарить умеем".

Бывает в рационе и фаст-фуд. Благо продукты или, к примеру, пиццу, можно заказать с доставкой.

Для сравнения, денежное довольствие для солдат-срочников в армии 2020-м было увеличено в 15 раз. Если до этого военнослужащие в зависимости от звания получали 8,39-14,63 рублей, то в минувшем году доходы возросли с 156 до 331 рубля 50 копеек. Для срочников сумма с восьми рублей выросла до 150.

"Альтернативщики" нарасхват

По данным министерства труда и социальной защиты на 1 февраля 2021-го, альтернативную службу в армии по республике сейчас проходят 69 военнообязанных. Согласно статистике, большинство на объектах социальной сферы и системы здравоохранения, несколько работает в ЖКХ.

В ждановичском соцучреждении на альтернативной службе находится всего семеро. Корпуса для проживания, котельная, овощехранилище, прачечные – хозяйство немалое.

© Photo : Фото предоставлено Акимом Шелетуном К каждому можно найти подход, хотя это не всегда легко, считает "альтернативнщик"

"Территория интерната 7 гектаров. Покосить, убрать листья, очистить снег. Рук не хватает. Сейчас в интернате проживает 101 пенсионер, из них 60 – лежачие, – говорит заместитель директора Сергей Камлюк. – Как бюджетная организация высокую зарплату, в сравнении с санаториями и базами отдыха, мы предложить не можем. Да и не каждый из Минска согласиться ездить. В этом году будем просить еще хотя бы двоих парней направить к нам".

Постулаты на практике

Сострадание, смирение, помощь. Эти прописные истины религиозных писаний ребята познают на практике.

"Я раньше думал получить образование психолога. И вот здесь, кажется, понял, что к каждому можно найти подход. Дается это не так легко, ведь старики бывают капризнее малых детей. Но некоторые люди с возрастом также для себя раскрывают немало нового. Для меня это неоценимый опыт. И дается, конечно, не всем", – говорит Шелетун.

Молодые люди также говорят, что спокойно переживают расставание с семьей - порой им все-таки удается видеться с родными и близкими. Да и для звонков не существует ограничений.

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