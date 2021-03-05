Квартира дня. Функциональная студия на чердаке в Милане

Источник материала: Onliner

Комфортно жить можно и на чердаке, если к оформлению интерьера подойти с должным умением. У специалистов студии Untitled Architecture получилось создать небольшую, но функциональную квартиру на 30 «квадратов», устроив в помещении даже второй этаж.

Внутренняя колонна и лестница, сблокированная со шкафом, разделили нижний уровень студии на четыре зоны: кухню, ванную, гостиную и рабочий кабинет. При этом планировка напомнила своеобразный крест. Высоты потолка хватило и для устройства на втором этаже спальни. Она заняла пространство над ванной комнатой, и такое расположение позволило обеспечить ей необходимую степень приватности.





















Мебель внизу размещена по периметру у стен, что освободило место в центре квартиры и стерло физические границы между функциональными зонами. Их объединяет и выбранное цветовое оформление, максимально нейтральное и естественное. Перегородки и кухонный фартук облицованы нержавеющей сталью, тем же материалом, из которого выполнена и колонна в центре помещения.



















