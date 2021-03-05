В Банке развития сменили главу. Это один из самых молодых руководителей банков

Источник материала: Onliner

Премьер-министр Роман Головченко представил сегодня в Банке развития нового председателя правления. Им стал Александр Егоров. До этого более двух лет он был замглавы «Беларусбанка». Наблюдательный совет принял решение о назначении Александра Егорова председателем правления с 9 марта.

Что известно о новом руководителе? Ему 35 лет, учился в БГУ и магистратуре Колледжа Уильямса в США. В «Беларусбанке» начал работать в 2015 году. На посту зампреда отвечал за стратегическое планирование и цифровую трансформацию банка. До этого был на руководящих должностях в Минэкономики.

— Никакого слома, только эволюционное движение. Но без раскачки, — обозначил задачи новому руководителю Роман Головченко.





Предыдущий глава Банка развития Андрей Жишкевич провел на этом посту более двух лет. Сюда он пришел из «МТБанка», где был руководителем 13 лет. Слухи об его отъезде из страны остались слухами, Роман Головченко сегодня вручил ему почетную грамоту Совмина и прокомментировал кадровые перестановки.

— Чтобы не было пересудов, кривотолков. Отставка — это не результат плохой работы, за этим не стоят скрытые события, — сказал премьер-министр.

О новом месте работы Жишкевича не сообщается, но, как выразился премьер, «мемуары пока писать рано».





Андрей Жишкевич сменил на этой должности Сергея Румаса, который тогда возглавил правительство, а теперь находится в Лондоне. Напомним, 3 февраля появились слухи о задержании Румаса. Также появилась информация о задержании банкиров, которые с ним работали ранее. Силовики информацию не комментировали, позже в разговоре с Onliner жена бывшего топ-чиновника Жанна заявила, что это неправда, экс-премьер в отъезде за пределами Беларуси. Спустя некоторе время сам Сергей Румас вышел на связь и подтвердил, что он на свободе.

(будет дополнено)