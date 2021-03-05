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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Регулирующий орган Евразийского экономического союза дал Александру Лукашенко 30 дней Комиссия признала существование перечня барьером на внутреннем рынке ЕАЭС.

Белорусскому правительству предложено «в течение 30 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить устранение имеющихся нарушений и проинформировать Комиссию о принятых мерах», - говорится в сообщении ЕЭК. Его приводитКомиссия признала существование перечня барьером на внутреннем рынке ЕАЭС.Ранее в Беларуси потребовали от ритейлеров обеспечить достижение удельного веса товаров отечественного производства на уровне не ниже 80-85%. Местные товары должны выкладывать в магазинах «в визуально и физически доступных местах».В феврале президент Беларусиосудил торговые сети, которые недостаточно активно представляют белорусские товары. Одну из них начали «вырезать».