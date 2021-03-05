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Регулирующий орган Евразийского экономического союза дал Александру Лукашенко 30 дней
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Белорусскому правительству предложено «в течение 30 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить устранение имеющихся нарушений и проинформировать Комиссию о принятых мерах», - говорится в сообщении ЕЭК. Его приводит
Комиссия признала существование перечня барьером на внутреннем рынке ЕАЭС.
Ранее в Беларуси потребовали от ритейлеров обеспечить достижение удельного веса товаров отечественного производства на уровне не ниже 80-85%. Местные товары должны выкладывать в магазинах «в визуально и физически доступных местах».
В феврале президент Беларуси Александр Лукашенко осудил торговые сети, которые недостаточно активно представляют белорусские товары. Одну из них начали «вырезать».
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Комиссия признала существование перечня барьером на внутреннем рынке ЕАЭС.
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