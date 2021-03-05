ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Регулирующий орган Евразийского экономического союза дал Александру Лукашенко 30 дней

05.03.2021 16:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Регулирующий орган Евразийского экономического союза дал Александру Лукашенко 30 дней
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) потребовала от Беларуси исполнения обязательств в сфере розничной торговли. Регулирующий орган рекомендовал властям республики избавиться от перечня обязательных белорусских товаров в магазинах.

Белорусскому правительству предложено «в течение 30 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить устранение имеющихся нарушений и проинформировать Комиссию о принятых мерах», - говорится в сообщении ЕЭК. Его приводит Tut.by.

Комиссия признала существование перечня барьером на внутреннем рынке ЕАЭС.

Ранее в Беларуси потребовали от ритейлеров обеспечить достижение удельного веса товаров отечественного производства на уровне не ниже 80-85%. Местные товары должны выкладывать в магазинах «в визуально и физически доступных местах».

В феврале президент Беларуси Александр Лукашенко осудил торговые сети, которые недостаточно активно представляют белорусские товары. Одну из них начали «вырезать».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комиссия признала существование перечня барьером на внутреннем рынке ЕАЭС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый раз за 200 дней протеста: в Минске молотком разнесли стекла правительственного здания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by