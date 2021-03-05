Источник материала: UDF



Фото: sb.by

Три момента, в которых может лукавить Караев

«Противник другой: он более маневренный, он одновременно бьет во всех местах… Растаскивает на по времени, по заводам, по ВУЗам…. Вот эти первые 4 дня, когда группа атаки, ОМОН вместе с внутренними войсками перевели противостояние в более затяжное, спокойное русло…»

«Вот правильно говорят – «жирные обыватели»… Они очень легко поддаются влиянию извне… Сами они ни анализировать, ни думать не умеют».

«Новый мем: синей жопой спасли страну!»

Как Караев выдавал себя за другого







Фото: president.gov.by

«Палочную систему надо менять, потому что за палками и за птичками не видно людей».

«Я никогда не говорю: ой, там пишут обиженные или те, кому нечего делать. Или «диванные войска» — я никогда так людей не называю. Там пишут довольно грамотные люди. Их оценка для меня очень много значит, и я к ней прислушиваюсь», – уверял министр.

«За этих людей, тех, кому досталось, за это, как сейчас говорят, насилие, я, как командир, как начальник, должен взять эту ответственность на себя. И извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», – говорил Караев журналистам.

«Пусть вопит весь мир: «По пределу, по беспределу». Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи – надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!».

«Можно все время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два лица Юрия Караева: от реформатора до оправдывающего насилие Три момента, в которых может лукавить экс-глава МВД.

Инициатива BYPOL, на которой зафиксирована речь человека, голос которого очень похож на голос бывшего министра внутренних дел. Мужчина, чей голос звучит на записи, допускает шокирующие высказывания.обратил внимание на важные моменты, связанные с опубликованной аудиозаписью.Сравнивая протесты 2020 года с протестами десятилетней давности, мужчина на аудиозаписи отметил:Почему мужчина на записи лукавит? Потому что протесты приняли гораздо более существенный масштаб, когда общество увидело насилие на улицах белорусских городов в первые дни после президентских выборов, вышедших из следственных изоляторов искалеченных и раненных.Если бы силовики не продемонстрировали вопиющую жестокость в те дни, вряд ли бы рабочие стали объявлять забастовки на предприятиях, а студенты, медики, женщины и пенсионеры проводить акции солидарности. Иными словами, не только фальсификация результатов президентских выборов, но и действия самих силовиков вызвали массовые и продолжительные протесты в стране.Второй момент, где лукавит мужчина на аудиозаписи:Здесь достаточно отметить, что власти до сих пор безуспешно ищут «кукловодов», и как огня боятся вступать в дискуссии с гражданами, не имея убедительных доводов для тех, кто якобы не умеет анализировать.Наконец, третий момент, где лукавит мужчина:Здесь явный намек на то, что силовикам удалось удержать ситуацию в стране, применяя одни дубинки. Автор высказывания решил «забыть» об известных жертвах среди участников протестов.В связи с появлением аудиозаписи также вспоминается, как Юрий Караев создавал себе образ демократа и реформатора после назначения на пост руководителя МВД в 2019 году.Он анонсировал отказ от «палочной» системы оценки работы милиции, сетуя:Кроме того, Караев признавал случаи неадекватных действий сотрудников МВД и говорил, что прислушиваться к критике в независимых СМИ и соцсетях.Более того, даже после 9 августа 2020 года на публике Караев выглядел совсем не похожим на человека, чей голос звучит на записи.Но слитые аудиозаписи с голосом, похожим на его, демонстрируют, что, скорее всего, это было лукавство и притворство. Напомним, что до свежей записи был еще слив в декабре, где человек с голосом, похожим на голос Караева, говорил оБлагодаря слитым аудиозаписям стало известно истинное лицо высокопоставленных силовиков.писал: