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Лукашенко рассказал о творческих успехах Тертеля (новой группе террористов)

05.03.2021 16:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

КГБ Беларуси обнаружил еще одну группу, у которой изъяли арсеналы с тротилом и пластидом, поведал сегодня А.Лукашенко работникам мотовелозавода.

"И если бы я вам еще рассказал… Это уже Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластида. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем?" – сказал Лукашенко (цитата БелТА).

О пресечении деятельности в Беларуси террористических групп в феврале на ВНС говорил председатель КГБ Иван Тертель: "Кое-кто думает, что ему удастся вновь всколыхнуть страну, пролив кровь тех самых простых людей, интересами которых они прикрываются. Пример - деятельность террористических групп Автуховича и Олиневича".

По его словам, участниками этих групп совершены подрывы и поджоги объектов государственных учреждений на территории Минской, Гродненской и Гомельской областей, уничтожено имущество сотрудников силовых структур, оборудованы тайники с оружием и взрывными устройствами в районе Минска. Тогда же Иван Тертель сказал, что этими группами дело не ограничивалось.

"Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны. Подчеркиваю: они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей", - заявил он.

 
Теги: Минск
 
 
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КГБ Беларуси обнаружил еще одну группу, у которой изъяли арсеналы с тротилом и пластидом, поведал сегодня А.Лукашенко работникам мотовелозавода.
 
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