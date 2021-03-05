|
Вместо велосипедов электромобили? Лукашенко потребовал сохранить "Мотовело"
Источник материала: Партизан
Лукашенко потребовал "по-хозяйски, по-народному" подходить к развитию «Мотовело», где в настоящее время есть много незадействованных территорий.
Об этом он заявил 5 марта, посещая производственную площадку на Партизанском проспекте в Минске, где расположены ООО «МотоВелоЗавод» и ОАО «Мотовело».
«Надо сделать по-государственному, по-народному. Надо по-хозяйски подойти к этой территории. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство», — цитирует его сайт president.gov.by.
По его словам, важна и ориентация на экспорт продукции:
«Пожалуйста, арендуйте и продавайте продукцию на экспорт. И тут, в центре Минска, с удовольствием придут люди и будут работать».
Лукашенко анонсировал указ, где пропишут «те или иные льготы» и определят четкие условия для тех, кто будет в дальнейшем работать на этой площадке.
Ему предложили вариант решения проблемных вопросов по накопившимся долговым обязательствам ОАО «Мотовело» и связанным с его ликвидацией. Лукашенко в целом его одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа.
«В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство», — подчеркнул он.
Линейку продукции, по его словам, следует расширять, в том числе путем производства электромобилей, так как это наиболее экологичный вид транспорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко потребовал "по-хозяйски, по-народному" подходить к развитию «Мотовело», где в настоящее время есть много незадействованных территорий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)