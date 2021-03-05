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Учить тоже скоро будет некому: преподавателя БГУ уволили после 15 суток ареста

05.03.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Преподаватель БГУ Денис Тушинский, отбывший 15 суток ареста, после освобождения узнал о своем увольнении.

Более двух лет он преподавал английский язык на факультете международных отношений. О своем увольнении Тушинский узнал, когда вернулся на работу. "Прихожу на работу буквально вчера — и вижу, что моего имени в расписании нет. Оказывается, все — я уволен", — рассказывает Денис "Нашей Ниве".

На факультете он заменял преподавательницу, ушедшую в декретный отпуск. "Коллега, если я не ошибаюсь, должна была провести в декрете еще где-то с три месяца, но почему-то внезапно вышла на работу. "Совпадение? Не думаю", — иронизирует он.

Тушинский планирует советоваться с юристом о законности своего увольнения, так как его должны были предупредить заранее.

Пока преподаватель сидел на сутках, уволился декан факультета Виктор Шадурский

По словам Тушинского, под приказом на его увольнение подписи Шадурского нет. "Возможно, он отказался подписывать этот приказ, что также повлияло на увольнение. Но, конечно, мне не хотелось бы, чтобы это стало главной причиной его ухода из БГУ", — рассуждает Денис.

Кстати, на сутках он сидит уже в третий раз. Впервые его задержали 8 августа 2020-го в числе других активных наблюдателей на выборах. Во второй раз преподаватель оказался на сутках после одного из осенних маршей. А 16 февраля его задержали после того, как он закрепил на дереве маленький бело-красно-белый флажок. 

Условия на Окрестина он сравнивает с концлагерем: "Самая большая проблема — маленькая камера. На четыре места бывало вплоть до 14 человек! Иногда меньше. И очень жарко, нечем дышать из-за такого количества народа. Вентиляцию включают редко, кормушку почти не открывают". 

Матрасов узникам не давали, белья тоже.
 
 
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Преподаватель БГУ Денис Тушинский, отбывший 15 суток ареста, после освобождения узнал о своем увольнении.
 
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