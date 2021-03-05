Меньше всего подорожала... водка: как изменились цены на продукты за пять лет

Intex-press посмотрела, как изменились цены на продукты за пять лет в одном из барановичских магазинов, сравнив их стоимость в феврале 2021 года и феврале 2016-го. Оказалось, что из всей продовольственной корзины меньше всего подорожала… водка! посмотрела, как изменились цены на продукты за пять лет в одном из барановичских магазинов, сравнив их стоимость в феврале 2021 года и феврале 2016-го. Оказалось, что из всей продовольственной корзины меньше всего подорожала… водка!





В 2016 году мы ежемесячно сравнивали ценники на одни и те же продукты в одних и тех же магазинах, чтобы показать, как меняется стоимость товаров и как цены на них отличаются в разных торговых объектах. В нашей потребительской корзине было 17 позиций, включая алкоголь и бакалею. Спустя пять лет мы взяли тот же список товаров и отправились с ним в один из сетевых магазинов, чтобы посмотреть, как сильно за это время подорожала потребительская корзина Intex-press.





Вес меньше, цена – выше

К сожалению, не все товары из списка февраля 2016 года оказались на полках магазина в феврале 2021-го: ни кефира, ни гречки нужной торговой марки мы не нашли. Оставалось сравнить цены на следующие продукты: молоко, свинину, курицу, колбасу, сахар, хлеб, картофель, яблоки, бананы, яйца, чай, кофе, шоколад, творог и водку.





Заметнее всего за пять лет выросли цены на овощи и фрукты. Но если подорожание импортных яблок еще как-то можно оправдать, то практически аналогичный темп роста цен на белорусскую картошку принять сложно, учитывая тот факт, что собирать ее меньше не стали.





Серьезно подорожали некоторые продукты первой необходимости. Обычный пакет молока прибавил в цене 66%, а его жирность за пять лет снизилась с 3,8% до 3,5%.





Половинка обычного черного хлеба стала дороже почти наполовину, а если учесть, что она еще и «похудела» на 10 граммов, подорожание выглядит еще более существенным.





Любопытная ситуация сложилась с ценами на мясо. В то время как свинина за пять лет подорожала на 12%, килограмм курицы вырос в цене на 72%.





Почти все подорожало на 30–40%

Цены на остальные продукты менялись примерно одинаково. Чай и кофе выросли в цене на 47% и 45% соответственно, плитка белорусского шоколада подорожала на 40%, кило вареной колбасы – на 39%.





Самыми же низкими темпами росли цены на два вида продуктов в нашем списке: сахар (его на акции в феврале 2021 года можно было купить всего на 3% дороже, чем в феврале 2016-го) и водка, цена на которую без всяких акций за пять лет выросла всего на 6%.





В среднем же наша потребительская корзина за последние пять лет подорожала на 43%. Курс доллара за это время вырос примерно на 20%.





На что хватит 10 рублей

Данных о средней зарплате по городу за январь пока нет, поэтому сравнить ее покупательную способность в феврале 2021 года и феврале 2016-го мы не можем. Однако просчитать, сколько продуктов помещалось в 10 рублей тогда и сейчас, можем.





В 2016 году на 10 рублей в барановичском магазине можно было купить вполне приличный набор продуктов: небольшую курицу, пакет молока, половинку хлеба, пачку творога, килограмм яблок и 280 граммов вареной колбасы.





В 2021 году на те же деньги мы можем купить курицу, пакет молока и полбуханки хлеба.





Таким образом за 5 лет инфляция съела в прямом смысле этого слова пачку творога, килограмм яблок и 280 граммов вареной колбасы. И это всего с 10 рублей!