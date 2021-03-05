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США расширили санкции против военной хунты Мьянмы

05.03.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США расширили санкции против военной хунты Мьянмы

  • 5.03.2021, 16:19
США расширили санкции против военной хунты Мьянмы

Американский Минторг выступил с заявлением.

США в ответ на рост полицейского насилия в Мьянме, в результате которого погибли десятки людей, ужесточили санкции против военной хунты этой страны. Штрафные меры введены против двух причастных к военному путчу министерств и двух компаний, связанных с мьянманскими военными, сообщило министерство торговли США в четверг, 4 марта, пишет dw.com.

В заявлении американского Минторга подчеркивается, что США не позволят военным Мьянмы и впредь "получать выгоду от товаров, на которые распространяются экспортные предписания". В документе также указывается, что администрация США решительно осуждает насилие против мирных демонстрантов и рассматривает возможность дальнейшего ужесточения санкций.

Десятки погибших демонстрантов в Мьянме

По данным ООН, в Мьянме только 3 марта погибли не менее 38 человек, когда силовики применили огнестрельное оружие для разгона демонстрации протеста против военной хунты. Число жертв может увеличиться, поскольку многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

Военные в Мьянме 1 февраля устроили путч против де-факто главы правительства Аунг Сан Су Чжи, которая одержала убедительную победу на парламентских выборах. С тех пор в Мьянме не прекращаются массовые протесты. Военные применяют все более жесткие методы для усмирения недовольных. США уже ввели санкции против десяти высших офицеров Мьянмы и трех компаний, связанных с мьянманской армией.

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Американский Минторг выступил с заявлением.
 
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