Источник материала: Хартия'97

Украина опять внесла Беларусь в «зеленый список» по COVID-19 5.03.2021, 16:10

Можно ехать без ПЦР-теста и карантина.

Минздрав Украины обновил «красный» и «зеленый» списки стран по COVID-19. Беларусь снова в «зеленом». Это значит, что мы можем ехать в Украину без ПЦР-теста и не отсиживать там карантин, пишет tut.by .

На сайте Минздрава Украины 5 марта появился актуализированный список стран по распространению COVID-19. Беларусь — в «зеленой» зоне. Показатель распространенности вируса за последние 14 дней на 100 тысяч человек у нас 207,2. У Украины этот показатель 239,6.

Теперь мы можем въезжать в Украину без ПЦР-теста и не быть 14 дней на самоизоляции. Однако у нас в любом случае должен быть страховой полис, покрывающий траты на лечение COVID-19, выданный украинской страховой компанией или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине.

В этом году мы уже были в «зеленом» списке для Украины, но затем вернулись в «красный». Украинцы и иностранцы, путешествующие из стран «красной зоны», должны иметь полис медицинского страхования, а также обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми отрицательными результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

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